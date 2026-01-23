Συνεχίζουμε να ευνοούμε τις κινεζικές μετοχές στα παγκόσμια χαρτοφυλάκιά μας και βλέπουμε ευκαιρίες στον τομέα της τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι η στοχευμένη πολιτική υποστήριξη, η συνεχιζόμενη τεχνολογική καινοτομία και η πολιτική διαφοροποίησης από τους επενδυτές θα πρέπει να υποστηρίξουν την επόμενη ανοδική κίνηση της αγοράς. Η πολιτική υποστήριξη που επικεντρώνεται στην καινοτομία και την κατανάλωση θα πρέπει να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική. Η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο τριών ετών, στο 4,5%, στο 4ο τρίμηνο του 2025, με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα να δείχνουν επιβράδυνση της αύξησης των λιανικών πωλήσεων και συρρίκνωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη κατά 5% για το 2025 παραμένει σύμφωνη με τον στόχο του Πεκίνου και τα εμπορικά δεδομένα συνεχίζουν να δείχνουν ανθεκτικότητα στις εξαγωγές της χώρας. Ενώ αναμένουμε ότι η ανάπτυξη στην οικονομία της Κίνας θα μετριαστεί περαιτέρω φέτος, πιστεύουμε ότι η στοχευμένη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική υποστήριξη θα πρέπει να στηρίξει τον πιθανό στόχο αύξησης του ΑΕΠ του Πεκίνου κατά 4,5-5% για το 2026.

Κατά την άποψή μας, η δέσμευση της κυβέρνησης για οικονομική ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υποστήριξη για τεχνολογική αυτάρκεια θα πρέπει επίσης να παρέχει εποικοδομητικό υπόβαθρο για τις κινεζικές μετοχές.

Νέοι καταλύτες στην καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) ενδέχεται να προετοιμάσουν το έδαφος για περαιτέρω άνοδο. Η καινοτομία στην ΤΝ παραμένει βασικός μοχλός για τις κινεζικές μετοχές, και η σαφής υποστήριξη του Πεκίνου για τα εγχώρια μοντέλα ΤΝ και τις εξελίξεις στην κατασκευή μικροτσίπ ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στον τεχνολογικό τομέα. Κοιτώντας μπροστά, η πιθανή κυκλοφορία του νέου μοντέλου της DeepSeek τον Φεβρουάριο θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ιστορία της διαρθρωτικής ανάπτυξης, ενώ τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου θα πρέπει να παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τα απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα που λαμβάνουν οι εταιρείες από τις επενδύσεις τους σε ΤΝ, υποδομές cloud και ψηφιακές εφαρμογές. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει την πιο ελκυστική μας άποψη για την κινεζική τεχνολογία.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πιστεύουμε ότι η όρεξη των παγκόσμιων επενδυτών για κινεζικές μετοχές μπορεί να αυξηθεί ξανά τους επόμενους μήνες εν μέσω αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην τεχνολογική καινοτομία της χώρας. Η αυξανόμενη ζήτηση των επενδυτών για διαφοροποίηση ύστερα από τρία χρόνια ισχυρών κερδών στις αμερικανικές μετοχές θα πρέπει επίσης να υποδηλώνει περιθώρια περαιτέρω ανόδου στις κινεζικές μετοχές.

Με τις αποτιμήσεις να παραμένουν ελκυστικές, διατηρούμε τη θετική μας αξιολόγηση για τις κινεζικές μετοχές, ευνοώντας τις κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπουμε επίσης θετικές ευκαιρίες απόδοσης και ανάπτυξης στα χρηματοοικονομικά και την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση, τα βασικά μέταλλα και την ενέργεια.

Ο Mark Haefele είναι επικεφαλής επενδύσεων της UBS. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της ελβετικής τράπεζας για τους πελάτες της το οποίο συνυπογράφουν ακόμη οι αναλυτές Eva Lee, Suresh Tantia, Daisy Tseng, Kathy Li, Kazumasa Ishii, Θέμης Θεμιστοκλέους, Claudia Panseri και Thomas Wacker