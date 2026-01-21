«Είναι μια περίοδος ειρήνης, σταθερότητας και προβλεψιμότητας»: με χιούμορ τόσο μαύρο όσο και τα γυαλιά που φορούσε εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου στο μάτι ξεκίνησε χθες την ομιλία του στο Νταβός ο Εμανουέλ Μακρόν, πριν αποδείξει πως συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που κατέθεσε, αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο δανός πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ Λαρς Φογκ Ράσμουσεν ότι «η εποχή των κολακειών έχει παρέλθει». «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους τραμπουκισμούς, την επιστήμη από τη συνωμοσιολογία και το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα», διακήρυξε ο γάλλος πρόεδρος, δηλώνοντας πως «δεν πρέπει να δεχόμαστε παθητικά τον νόμο του ισχυρού» και διαβεβαιώνοντας πως «η Ευρώπη διαθέτει πολύ ισχυρά εργαλεία και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας σέβονται και όταν οι κανόνες του παιχνιδιού δεν γίνονται σεβαστοί».

Παρότι χαρακτήρισε «τρελό» το γεγονός ότι γίνεται συζήτηση επ’ αυτού, ο Μακρόν επαναβεβαίωσε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να επανενεργοποιήσει τον μηχανισμό κατά του εξαναγκασμού (ACI), το οικονομικό της «μπαζούκα», αν ο Τραμπ επιβάλει πράγματι επιπλέον δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη που συμμετείχαν πρόσφατα συμβολικά σε στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία. Το πρόβλημα είναι πως η ΕΕ δεν απαντάει με μία ενιαία φωνή στον αμερικανό πρόεδρο και τις απειλές του να αποκτήσει «με τον εύκολο ή και τον πιο δύσκολο τρόπο» το αυτόνομο νησί της Δανίας. Και αυτό είναι βέβαιο πως ο Τραμπ θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο σήμερα το απόγευμα, όταν θα πάρει το λόγο στο Νταβός, στην πρώτη του φυσική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ από το 2020. «Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά» δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Οπως σημειώνει το Politico, ενώ ο Μακρόν μοιάζει να προκρίνει πλέον τη ρήξη, ένα στρατόπεδο πιο επιφυλακτικών χωρών εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση με τον Τραμπ. Μιλώντας προχθές σε ευρωβουλευτές του κεντροδεξιού χώρου, ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσαν ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να εκτοξεύει μεγάλες απειλές δημοσίως κατά των ΗΠΑ, αλλά αντίθετα να επιδεικνύει σταθερότητα και να εκφράζει τις ανησυχίες της κατ’ ιδίαν. Την κατάσταση περιπλέκει ακόμα περισσότερο η διχογνωμία στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης: ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έχει στηρίξει δημόσια την πρόταση της Γαλλίας να ενεργοποιηθεί ο ACI αν ο Τραμπ επιβάλει πράγματι επιπλέον δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από την 1η Ιουλίου σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία.

Μιλώντας στο Νταβός, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε μια «αταλάντευτη, ενωμένη και αναλογική» απάντηση στις απειλές του αμερικανού προέδρου. «Καθίστε, πάρτε μια βαθιά αναπνοή, μην απαντάτε» κάλεσε από την πλευρά του τους Ευρωπαίους ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας την «υστερία» σχετικά με έναν ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο. Να «σοβαρευτούν» ζήτησε απεναντίας από τους Ευρωπαίους ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει διπλωματία με τον Τραμπ: είναι ένας T-Rex, είτε τον χειρίζεσαι με προσοχή ή σε καταβροχθίζει». Η Ευρώπη «είναι ενίοτε υπερβολικά αργή και σίγουρα χρειάζεται μεταρρύθμιση» αναγνώρισε ο Εμανουέλ Μακρόν – χαιρετίζοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι «η Ευρώπη είναι ένας τόπος όπου το κράτος δικαίου και η προβλεψιμότητα θα είναι πάντα ο κανόνας». Ενδεικτική της στάσης του γάλλου προέδρου ήταν η απόφασή του να μην παραμείνει στο Νταβός για τη σημερινή ομιλία του Τραμπ, αλλά να επιστρέψει στο Παρίσι.