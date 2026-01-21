Σε αμιγώς επικοινωνιακό επίπεδο, είναι εμφανής η απόπειρα του Μεγάρου Μαξίμου για θετική αντεπίθεση: για πρώτη φορά στην επταετία δεν επιλέχθηκε απλώς μια συνοπτική, διαδικτυακή δημοσιοποίηση των «μπλε φακέλων» ανά υπουργείο, αλλά η παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού για το 2026 σε ζωντανή μετάδοση από το Μέγαρο Μποδοσάκη από τους Κωστή Χατζηδάκη, Ακη Σκέρτσο, Θανάση Κοντογεώργη και τη γενική γραμματέα Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη. Σε πολιτικό επίπεδο, ο οδικός χάρτης του 2026 δεν είναι απλώς ο ετήσιος μπούσουλας των υπουργών – ούτε μόνο ένα κριτήριο αξιολόγησής τους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση θα ήθελε να λειτουργήσει περισσότερο ως διπλό εργαλείο: πρώτον, για να χτίσει ενιαίο αφήγημα «συνέπειας – συνέχειας» με πυρήνα τα εισοδήματα (μειώσεις φόρων – αύξηση μισθών) ενόψει του εκλογικού 2027 και, δεύτερον, για να στρέψει τον προβολέα από τις καθημερινές πιέσεις στο προγραμματικό πεδίο.

Επιχείρηση συσπείρωσης

Από τη μια το κλείσιμο του ματιού σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιχειρήσεις για πακέτο φοροελαφρύνσεων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με ενδιάμεσο σταθμό την αύξηση στον κατώτατο μισθό τον Απρίλιο (πιθανόν και με άλλες εκπλήξεις) και από την άλλη οι λέξεις «πρόοδος», «πολιτική σταθερότητα», «σοβαρότητα» που μπλέχτηκαν μαζί με αριθμούς και χρονοδιαγράμματα, διά στόματος των τεσσάρων κυβερνητικών αξιωματούχων, επιβεβαιώνουν ότι ξεκίνησε συντονισμένη προσπάθεια επανασυσπείρωσης των ακροατηρίων του 2023 – του «μετώπου λογικής» κατά την κυβερνητική ορολογία. Ο Μητσοτάκης υποστηρίζει δημόσια ότι δεν τον προβληματίζει τώρα η εκλογική στρατηγική του 2027. Στην πραγματικότητα ωστόσο παλεύει να καλλιεργήσει νέες προσδοκίες, από τη στιγμή που ο στόχος επιστροφής της ΝΔ, δημοσκοπικά, σε τροχιά διεκδίκησης αυτοδυναμίας δεν έχει επιτευχθεί, με δεδομένες και τη κυβερνητική φθορά, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, την κόπωση και δυσαρέσκεια σε σημαντικά κομμάτια του εκλογικού σώματος. «Η ΝΔ κέρδισε το 2019 και το 2023 δίνοντας τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα άλλα κόμματα», σχολίασε ο Χατζηδάκης, εκτιμώντας ότι οι πολίτες «έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για τους “Αϊ-Βασίληδες” της πολιτικής», ενώ ο Σκέρτσος πρόταξε το μότο «ό,τι λέμε να γίνεται και ό,τι γίνεται να μπορεί να μετρηθεί».

«Ετος δουλειάς»

Υπό την πίεση άλυτων προβλημάτων – ακρίβεια και στεγαστικό π.χ – και έκτακτων καταστάσεων – όπως το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών και η παρατεταμένη κρίση με τους αγρότες –, το Μαξίμου προσπαθεί να πείσει ότι αντιμετωπίζει το 2026 ως «έτος δουλειάς» και όχι προεκλογικών παροχών. Αυτό εκλήφθηκε και ως σινιάλο και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Από τη χθεσινή κωδικοποίηση προκύπτουν 10 νομοθετήματα και 30 δράσεις. Η δεκάδα των νομοθετημάτων αφορά τα εξής: το βαθύ κράτος (αναμένονται πρωτοβουλίες για λιγότερη ταλαιπωρία των πολιτών, με πρόβλεψη αποκλειστικών προθεσμιών στο Δημόσιο π.χ), το εθνικό απολυτήριο (πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο οποίο η κυβέρνηση θα στραφεί για συναίνεση στην ψηφοφορία), τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και το εκλογικό σύστημα, που έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες τοπικών αρχόντων), την ενσωμάτωση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο (στην οποία διαφωνούν δήμοι), την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το κληρονομικό δίκαιο, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τη λειψυδρία και τη νόμιμη μετανάστευση.

Οσο για τις υπόλοιπες δράσεις, αφορούν δημόσια έργα (τον Ε65, την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, τον σιδηρόδρομο κ.λπ.), εργασιακά θέματα (ψηφιακή κάρτα), ψηφιακά («Μίτος», υγεία κ.λπ.), αμυντικά (φρεγάτες), χωροταξικά (τουρισμός, ΑΠΕ, βιομηχανία), στεγαστικά (κοινωνική κατοικία σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα και κοινωνική αντιπαροχή σε 10 δημόσια ακίνητα) κ.λπ. Για το αγροτικό δίνεται βάρος στη νέα ΚΑΠ και στο ψηφιακό σύστημα επιδοτήσεων, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για την αγορά ετοιμάζεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών.

Προκλήσεις διαπερνούν σειρά υπουργείων με διψήφιο αριθμό επενδυτικών οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης (Οικονομίας, Ενέργειας, Ανάπτυξης, Παιδείας, Υποδομών), ενώ συνολικά, κατά την Εύη Δραμαλιώτη, μένουν 177 ορόσημα μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο. Ταυτόχρονα, επιχειρείται κάλυψη του χαμένου εδάφους στις σχέσεις της κυβέρνησης με την περιφέρεια, με τον Κοντογεώργη να περιγράφει έναν σχεδιασμό «για την περίοδο μέχρι το 2035».