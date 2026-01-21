Οσα σας έχω μεταφέρει για το οργανόγραμμα του «νέου ΟΠΕΚΕΠΕ» εντός της ΑΑΔΕ, στο οποίο παραμένουν σε θέσεις ευθύνης ελεγχόμενα άτομα που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Επανέρχομαι, λοιπόν, σήμερα με συγκεκριμένα παραδείγματα: υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταγράφηκε από τους κοριούς της ΕΛ.ΑΣ. σε συνομιλίες de profundis με τον «Φραπέ», τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένης τμήματος σε νομούς όπου δραστηριοποιούνταν και προηγουμένως. Χωρίς να έχει προηγηθεί κρίση ή πειθαρχικός έλεγχος. Με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος, παραμένει στην ίδια (κρίσιμη για τους ελέγχους) θέση που υπηρετούσε και υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου στις επισυνδέσεις της δικογραφίας αναφέρεται πως επενέβη για να πληρωθούν παρανόμως κάποιοι ΑΦΜ, με άλλους ελεγχόμενους συναδέλφους της να αναρωτιούνται κιόλας «πόσο χρεώνει τον κάθε ΑΦΜ». Διότι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοι… τρώγονταν και μεταξύ τους. Και το καλύτερο από όλα; Σε διευθυντική θέση σχετιζόμενη με τους ελέγχους, παραμένει υπάλληλος που πρωταγωνιστεί σε σπαρταριστούς διαλόγους, να ζητεί επώνυμη τσάντα για να «διορθώσει» αιτήσεις και να πληρώσει ΑΦΜ, ενώ πρόεδρος του Οργανισμού τής τάζει ότι «όλη η Ελλάδα θα είναι στα πόδια σου» για τα «ρουσφέτια». Αυτές είναι μόνο τρεις περιπτώσεις διότι, θυμίζω, οκτώ από τους 15 διευθυντές και 18 τμηματάρχες περιλαμβάνονται οι ίδιοι ή και αναφέρονται ονομαστικά στις νόμιμες επισυνδέσεις.

Στο μικροσκόπιο η παραίτηση των ορκωτών

Εν τω μεταξύ, ανταποκρίθηκε η ΑΑΔΕ στο αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να προσκομίσει την επιστολή παραίτησης της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση 2024. Στην επιστολή (που είναι στη διάθεση της στήλης) η εταιρεία αναφέρει πως από την ημέρα ανάθεσης του ελέγχου «έχουν ζητηθεί επανειλημμένα γραπτώς συγκεκριμένα οικονομικά, λογιστικά και διοικητικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν μας έχουν παρασχεθεί, παρά τις σχετικές έγγραφες και προφορικές οχλήσεις. Ως αποτέλεσμα, έχει επέλθει ουσιώδης περιορισμός στο εύρος πεδίο του ελέγχου, ο οποίος επιβλήθηκε από τη Διοίκηση μετά την αποδοχή της ανάθεσης». Για να καταλήξει ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα κατά τα (νομοθετημένα) διεθνή πρότυπα ελέγχου. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και, όπως σας έχω γράψει, έχει τεθεί υπόψη των αρμοδίων κοινοτικών Αρχών, καθώς, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες που δεσμεύουν τους ορκωτούς ελεγκτές, όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα, ο ελεγκτής οφείλει να αποσυρθεί. Επιπλέον, κατά πληροφορίες, παρενέβη για το θέμα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ζητώντας από την ΑΑΔΕ και την εταιρεία πρόσθετες απαντήσεις, προκειμένου να επικυρώσει την παραίτηση.

Ανασκευές και αντιφάσεις

Σκόπιμη διαστρέβλωση των δηλώσεών της για τις αμβλώσεις κατήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού χθες μετά τη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε για το θέμα, τις οποίες απέδωσε σε άτομα που είναι «σε διατεταγμένη υπηρεσία». Υπάρχει, βεβαίως, μια αντίφαση στις τοποθετήσεις της, καθώς διαψεύδει όσα είπε η ίδια προχθές, όταν δήλωσε, επί λέξει, ότι «το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις, αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργεί η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση». Ενώ, στην καταγγελτική δήλωσή της περί διαστρέβλωσης, αναφέρει πως «κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν μπορεί να τίθεται σε διαβούλευση και διαπραγμάτευση».

Πρόσκληση από Φειδία

Εν τω μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει πρωτοβουλία συνεργασίας με την Καρυστιανού άφησε ο (αμφιλεγόμενος) κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας, που έχει κι αυτός εκκινήσει διαδικασίες ίδρυσης κόμματος με το όνομα «Αμεση Δημοκρατία». «Ισως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία», είπε (Αnt1), προσθέτοντας πως το θέλει πολύ αν και είναι σίγουρος ότι «δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Στο Γαλάτσι το συνέδριο του ΚΚΕ

Την ερχόμενη Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, ενώ το επόμενο τριήμερο θα ακολουθήσουν οι κυρίως εργασίες στην έδρα του Κόμματος, στον Περισσό, ως είθισται. Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ. Οσο για την εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση, θα ανοίξει με μια ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα αλλά και με μια θεατρική παράσταση, ένα ανέβασμα του έργου «Το Μανιφέστο» του Μπρεχτ, που είναι μια ποιητική απόδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου των Μαρξ και Ενγκελς.