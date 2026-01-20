Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων από γονείς προς τα τέκνα τους μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες μεταφορές που γίνονται για την κάλυψη μικροεξόδων ή του λεγόμενου «χαρτζιλικιού» δεν θεωρούνται δωρεές.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι συναλλαγές αυτές, όταν αφορούν την κάλυψη δαπανών διαβίωσης των παιδιών —ιδίως εάν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη, όπως ανήλικους ή φοιτητές έως 25 ετών— δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση υποβολής δήλωσης δωρεάς στην πλατφόρμα myPROPERTY.