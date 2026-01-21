Ενα από τα ελληνικού ενδιαφέροντος στοιχεία στο διαγωνιστικό τμήμα της προσεχούς κινηματογραφικής Μπερλινάλε, το οποίο ανακοινώθηκε χθες Τρίτη, είναι η συμμετοχή δύο ταινιών στις οποίες συμπαραγωγός χώρα είναι η Ελλάδα. Καμία ωστόσο από τις δύο αυτές ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα δεν φέρει ελληνική υπογραφή. Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα θα βρούμε τις ταινίες «Dust» (Σκόνη), συμπαραγωγή Ελλάδας, Πολωνίας, Βελγίου και Αγγλίας σε σκηνοθεσία Ανκε Μπλοντέ, και «Salvation» (Λύτρωση), συμπαραγωγή Ελλάδας, Τουρκίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Σουηδίας και Σαουδικής Αραβίας σε σκηνοθεσία του Τούρκου Εμίν Αλπέρ.

Παρότι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα της 76ης κινηματογραφικής Μπερλινάλε δεν περιλαμβάνει ταινίες σκηνοθετών που είναι ευρέως γνωστοί, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ταινίες αυτές δεν θα έχουν ενδιαφέρον, προτείνοντας ίσως κάτι καινούργιο. Το πιο γνωστό όνομα σκηνοθέτη στο διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι του Ούγγρου Κορνέλ Μουντρούτσο, που συμμετέχει στην Μπερλινάλε με την ταινία «At the sea» (Στη θάλασσα), όπου πρωταγωνιστεί η Εϊμι Ανταμς.

Συμπαραγωγές

Σίγουρα πάντως οι συμπαραγωγές είναι φέτος ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου. Το «Dao» του Αλέν Γκομί είναι συμπαραγωγή Γαλλίας, Σενεγάλης, Γουινέας και Μπισάου, η «Nina Roza» της Ζενεβιέβ Ντουλούντ ντε Σελιέ είναι συμπαραγωγή Καναδά, Ιταλίας, Βουλγαρίας και Βελγίου, η «Nightborn» της Χάνα Μπέργκολμ είναι συμπαραγωγή Φινλανδίας, Λιθουανίας, Γαλλίας και Αγγλίας, και στην παραγωγή του «Rosebush Pruning» του Kαρίμ Αϊνούζ συμμετέχουν η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Αγγλία.

Αγνωστα ονόματα σκηνοθετών είναι επίσης των Φερνάντο Εϊμπκε με το «Flies» (Μύγες) από το Mεξικό, Εύας Τρόμπις με το «Home Stories» (Σπιτικές ιστορίες) από τη Γερμανία, Tizzα Κόβι, Ράινερ Φρίμελ με την αυστριακή ταινία «The Loneliest Man in Town» (Ο πιο μοναχικός άντρας στην πόλη) και Μπεθ ντε Αραούχο με την «Josephine» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σημειωθεί εδώ ότι η «Josephine», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, έχει ήδη πολύ καλό «word of mouth» μετά την πρώτη προβολή της στο Φεστιβάλ του Sundance στην Αμερική.

Πολλή Γαλλία

Το μουσικό βιογραφικό δράμα «Everybody Digs Bill Evans» (Ολοι καταλαβαίνουν τον Μπιλ Εβανς) του Γκραντ Γκι που αφορά τον θρυλικό πιανίστα της τζαζ Μπιλ Εβανς (Μπιλ Πούλμαν) είναι επίσης συμπαραγωγή (ΗΠΑ, Αγγλία, Ιρλανδία), ενώ η Γαλλία έχει όπως πάντα την τιμητική της. Είναι χώρα συμπαραγωγής στις ταινίες «In a Whisper» (Με έναν ψίθυρο) της Λέιλα Μπουζίντ (μαζί με την Τυνησία), «My Wife Cries» (Η γυναίκα μου κλαίει) της Ανγκελα Σάνελεκ (μαζί με τη Γερμανία), «Soumsoum, the Night of the Stars» (Soumsoum, η νύχτα των αστεριών) σε σκηνοθεσία Μαχαμάτ – Σαλέχ Χαρούν (με το Τσαντ) και «A New Dawn» (Μια νέα αυγή) του Γιοσιτόσι Σινομίγια (με την Ιαπωνία). Η ταινία «Yellow Letters» (Κίτρινα γράμματα) είναι επίσης μια συμπαραγωγή της Γαλλίας με τη Γερμανία και τη χώρα καταγωγής του σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ, την Τουρκία.

Η Ζιλιέτ Μπινός και ο Τομ Κόρτνεϊ συναντιούνται στο αμιγώς βρετανικό «Queen at Sea» (Βασίλισσα στη θάλασσα) του Λανς Χάμερ, το «Wolfram» του Γουόργουικ Θόρντον έρχεται από την Αυστραλία, η «Rose» του Mάρκους Σλάιντσερ είναι μια γερμανοαυστριακή συμπαραγωγή και το «We Are All Strangers» (Είμαστε όλοι ξένοι) του Αντονι Τσεν από τη Σιγκαπούρη. Στην εντυπωσιακά μειωμένη παρουσία της Αμερικής στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα θα βρούμε, τέλος, και την ταινία «YO Love is a Rebellious Bird» των Ανα Ριτς και Μπάνκερ Γουάιτ.