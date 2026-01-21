Στην εκκίνηση βρίσκεται από τον ΑΔΜΗΕ ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου – Κω, ένα σημαντικό έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά τους Σταθμούς Μετατροπής οι οποίοι θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου – Κω, καθώς και τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV που θα κατασκευαστεί στο Μαστιχάρι της Κω.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 809,1 εκατ. ευρώ και η ανάθεσή του θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Η διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης του έργου έχει οριστεί σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ στην ηπειρωτική χώρα το πλάνο του Διαχειριστή προβλέπει την εγκατάσταση του Σταθμού Μετατροπής στην περιοχή του Κόρφου Κορινθίας, κοντά στο νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου, ενώ στο νησί της Κω ο Σταθμός Μετατροπής θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαστιχαρίου, πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης των υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων.

Η τεχνολογία

Οι νέοι Σταθμοί Μετατροπής θα ενσωματώνουν τεχνολογία Μετατροπέα Πηγής Τάσης (Voltage Source Converter – VSC), αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο έργο για τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής και προσφέρει δυνατότητα για μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές και το αντίστροφο, διασφαλίζοντας έτσι την αξιόπιστη και αποδοτική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το μήκος της υποθαλάσσιας γραμμής.

Με την προκήρυξη των διαγωνισμών για τους Σταθμούς Μετατροπής και τον Υποσταθμό GIS, καθώς και για το υποβρύχιο και χερσαίο καλωδιακό σύστημα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) έχει πλέον δρομολογήσει την κατασκευή του συνόλου της δεύτερης νησιωτικής διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που θα υλοποιήσει στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διασύνδεση Κορίνθου – Κω αποτελεί το πρώτο σκέλος του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και θα διασυνδεθούν στην υψηλή τάση και τα νησιά της Ρόδου και της Καρπάθου, μέσω καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV (HVAC).

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω αποτελεί τη δεύτερη υποβρύχια γραμμή τεχνολογίας HVDC που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, μετά τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, μέσω της οποίας τα Δωδεκάνησα θα ενσωματωθούν στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ.

Η διασύνδεση Κορίνθου – Κω, που θα επιτρέψει στη συνέχεια την ενσωμάτωση της Ρόδου και της Καρπάθου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, θα αναβαθμίσει την ασφάλεια ηλεκτροδότησης πολλών ακόμη μικρότερων νησιών των Δωδεκανήσων, τα οποία τροφοδοτούνται εμμέσως από καλώδια μέσης τάσης. Μέσω της νέας διασύνδεσης Κορίνθου – Κω, πρόκειται να συνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα έξι αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Δωδεκανήσων – Καρπάθου, Ρόδου, Σύμης, Καλύμνου, Πάτμου και Αρκιών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων αναμένεται να προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μειώνοντας το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, όπως έχει ήδη συμβεί στα νησιά που έχουν διασυνδεθεί από τον ΑΔΜΗΕ έως σήμερα.