Δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου οι αποφάσεις υπ. Αριθμό 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου για τη μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, χθες στην Αθήνα, στην οποία συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με το έργο.

Πρόκειται όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στη συνάντηση των δύο υπουργών που έγινε “σε άριστο κλίμα”.

Σημειώνεται ότι ο κ.Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα του έργου που ήταν η εταιρεία Euroasia Interconnector.

Στη δημοσίευση αναφέρεται:

Α- Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ στη Συνεδρία υπ αρ. 40/2025 ημερομηνίας 03/09/2025, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων αποφάσισαν:

1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν ΙΓΔ1/2023 Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης της εταιρείας EuroAsia Interconnector LTD (ΗΕ 296435) προς την εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (Αρ. ΓΕΜΗ Ελλάδος 004001001000).

2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία EuroAsia Interconnector LTD (ΗΕ 296435) και στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ Ελλάδος 004001001000) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

3. Η Μεταβίβαση να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης.

4. Την επιβολή ετήσιου τέλους της άδειας για το 2025 στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ Ελλάδος 004001001000), ως τη νέα κάτοχο άδειας, στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται το υπολειπόμενο ποσό των €29,14 που αφορά στο τέλος αιτήματος μεταβίβασης.

5. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Β- Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ στη Συνεδρία υπ αρ. 40/2025 ημερομηνίας 03/09/2025, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:

1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν ΔΓΔ1/2023 Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης της εταιρείας EUTSO LTD (ΗΕ 366961) προς την εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (Αρ. ΓΕΜΗ Ελλάδος 004001001000).

2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία EUTSO LTD (ΗΕ 366961) και στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ Ελλάδος 004001001000) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

3. Η Μεταβίβαση να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης

4. Την επιβολή ετήσιου τέλους της άδειας για το 2025 στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ Ελλάδος 004001001000), ως τη νέα κάτοχο άδειας, στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται το υπολειπόμενο ποσό των €29,14 που αφορά στο τέλος αιτήματος μεταβίβασης.

5. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.