Εν μέσω συνεχιζόμενης προέλασης του στρατού της Συρίας υπό το πρόσταγμα του πρώην τζιχαντιστή, νυν μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα, παρά την άρτι επιτευχθείσα εκεχειρία, με φόντο την έμπρακτη στήριξη της Τουρκίας στη Δαμασκό και την καταγγελλόμενη εγκατάλειψη από τις έως τώρα συμμαχικές ΗΠΑ στη μάχη κατά του «Ισλαμικού Κράτους» (ISIS), οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) βλέπουν το όνειρο για αυτονομία στα πετρελαιοπαραγωγικά βορειοανατολικά συριακά εδάφη να τελειώνει, ενόσω στην περιοχή επικρατεί χάος. Ούτε μία ημέρα μετά την υπογραφή εκεχειρίας έπειτα από εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων, οι μάχες μεταξύ του συριακού στρατού και των SDF συνεχίζονταν χθες, με αλληλοκατηγορίες για παραβίαση των συμπεφωνημένων, ενώ εκκρεμούσε στη Δαμασκό η συνάντηση του Αλ Σάρα με τον ηγέτη του αραβοκουρδικού συνασπισμού, Μαζλούμ Αμπντι.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο SANA, τουλάχιστον τρεις σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, χωρίς να διευκρινίζεται το πού, την ώρα που οι SDF ανέφεραν ακόμα μεγαλύτερες απώλειες από ένοπλες επιθέσεις σε κατάμεστες φυλακές μελών του ISIS που ήλεγχαν στη Ράκα – πάλαι ποτέ «πρωτεύουσα» του αυτοαποκαλούμενου «χαλιφάτου» –, καθώς και στην κουρδικού ελέγχου βορειοανατολική επαρχία Αλ Χάσακα, στα σύνορα με την Τουρκία. Ο συριακός στρατός ανέφερε ότι «αρκετοί» μαχητές του ISIS δραπέτευσαν από τη φυλακή στην ανατολική πόλη Σαντάντι, κατηγορώντας τις SDF ότι τους απελευθέρωσαν. Στον αντίποδα, οι SDF δήλωσαν ότι έχασαν τον έλεγχο της φυλακής έπειτα από επίθεση κυβερνητικών μαχητών, εν μέσω αναφορών για πολιορκία του Κομπάνι.

Χαμένη στη «μετάφραση» των γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην εποχή Τραμπ 2.0 μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στα συριακά εδάφη, η συμφωνία 14 σημείων – που κοινοποιήθηκε αρχικά από την προεδρία της Συρίας – ορίζει ότι οι φυλακές, μαζί με όλα τα συνοριακά περάσματα και τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα παραδοθούν στον κυβερνητικό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις των SDF θα ενσωματωθούν στα υπουργεία Αμυνας και Εσωτερικών σε «ατομική βάση». Βήματα στα οποία οι SDF αντιστέκονταν εδώ και καιρό. Το χρονοδιάγραμμα παρέμενε ασαφές.

Ο Μαζλούμ Αμπντί, διοικητής των SDF, επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι SDF συμφώνησαν να αποσυρθούν από τις κυρίως αραβικού πληθυσμού και κατεξοχήν πετρελαιοπαραγωγικές επαρχίες Ντέιρ αλ Ζορ και Ράκα, στα ανατολικά της χώρας, τονίζοντας ότι θα γνωστοποιούσε λεπτομέρειες μετά τη συνάντηση με τον Αλ Σάρα, χθες, στη Δαμασκό. «Αυτός ο πόλεμος μας επιβλήθηκε» ανέφερε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης. «Θέλαμε να τον αποτρέψουμε, αλλά δυστυχώς σχεδιάστηκε από πολλές δυνάμεις».

«Εκτός από μια χούφτα υπεργολάβων που θέλουν να ιδρύσουν ένα κράτος εν κράτει, ο συριακός λαός είναι πολύ ευχαριστημένος με τη συμφωνία» δήλωσε χθες ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, η κυβέρνηση του οποίου χαρακτηρίζει «τρομοκράτες» την κουρδική πολιτοφυλακή YPG, βασικό βραχίονα των SDF και μέχρι πρότινος συμμάχων των ΗΠΑ στη μάχη κατά του ISIS. «Οι απαιτήσεις της συμφωνίας θα πρέπει να εκπληρωθούν το συντομότερο δυνατόν» προειδοποίησε. «Δεν έχει νόημα να παίζεις για χρόνο».

Υπογραμμίζοντας εν τω μεταξύ το υψηλό γεωπολιτικό διακύβευμα των περιφερειακών εξελίξεων για την Αγκυρα, το φιλοκουρδικό κόμμα DEM της Τουρκίας – τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη στη χώρα – τόνισε ότι η συμφωνία μεταξύ Δαμασκού και SDF αφαίρεσε το μακροχρόνιο επιχείρημα της Αγκυρας ότι οι εξελίξεις στη Συρία εμποδίζουν την πρόοδο στην εγχώρια ειρηνευτική διαδικασία με το PKK. Ακόμη εκκρεμεί…