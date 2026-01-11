Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων στη Συρία εναντίον της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» (ISIS), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά της τρομοκρατίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), «οι επιθέσεις σήμερα στόχευσαν το ISIS σε όλη τη Συρία», διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Αμερικής.

Η επιχείρηση Hawkeye Strike και το ιστορικό των επιθέσεων

Περίπου στις 12:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, οι δυνάμεις της CENTCOM, σε συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις, εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε διάφορες περιοχές της Συρίας.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην επιχείρηση Hawkeye Strike, που ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 κατόπιν εντολής του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση αποτέλεσε απάντηση στη φονική επίθεση του ISIS εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην Παλμύρα στις 13 Δεκεμβρίου 2025, η οποία είχε προκαλέσει τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός πολιτικού διερμηνέα.

Στόχοι και μήνυμα της Ουάσιγκτον

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι σημερινές επιθέσεις αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης των ΗΠΑ να εξαλείψουν την ισλαμική τρομοκρατία, να αποτρέψουν νέες επιθέσεις και να προστατεύσουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η CENTCOM υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις παραμένουν αποφασισμένες να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τρομοκρατικές ομάδες που απειλούν την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές: «Αν βλάψετε τους μαχητές μας, θα σας βρούμε και θα σας εξουδετερώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο».