Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε νέα φάση εμπλοκής στη Συρία, ανακοινώνοντας χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 620 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2027 και επανεκκίνηση της οικονομικής συνεργασίας με τη Δαμασκό. Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την επίσημη επίσκεψή της στη συριακή πρωτεύουσα, παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και του μεταβατικού προέδρου της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ το 2024. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη σταδιακή άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων και την επαναπροσέγγιση με τη νέα ηγεσία της χώρας.

Όπως τόνισε η φον ντερ Λάιεν, οι ανάγκες ανασυγκρότησης παραμένουν τεράστιες μετά από χρόνια πολέμου και θεσμικής κατάρρευσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια σταθερή και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή παρουσία.

Η χρηματοδότηση και οι στόχοι της ΕΕ

Η νέα χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί κυρίως στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό, στην ανασυγκρότηση κρατικών θεσμών και στη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές επιστροφής για εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και να τεθούν τα θεμέλια για μια βιώσιμη οικονομική επανεκκίνηση της χώρας.

Το ποσό αυτό προστίθεται στα περίπου 2,5 δισ. ευρώ που είχαν δεσμευθεί από τις Βρυξέλλες την προηγούμενη χρονιά για τη στήριξη της μεταβατικής περιόδου και της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης.

Νέο πλαίσιο συνεργασίας

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει νέο πλαίσιο συνεργασίας με τη Συρία, βασισμένο σε τρεις πυλώνες: πολιτική εταιρική σχέση, οικονομική συνεργασία και χρηματοδοτική στήριξη. Στο πολιτικό επίπεδο, ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση συνάντησης υψηλού επιπέδου εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, με αντικείμενο τη στήριξη της χώρας στην πορεία προς την ειρήνη, τη θεσμική σταθερότητα και την κοινωνική συμφιλίωση.

Στο οικονομικό πεδίο, η ΕΕ προτίθεται να ξεκινήσει συνομιλίες για την επανενεργοποίηση της συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας, ώστε η Συρία να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ανησυχίες για την ασφάλεια

Οι ευρωπαϊκές ανακοινώσεις πραγματοποιούνται σε περίοδο αυξημένης έντασης στο βόρειο τμήμα της Συρίας, όπου συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων προκαλούν νέα ανησυχία. Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες βίαιες κλιμακώσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεσο και συνεχή διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα αποσταθεροποίηση.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα επανέλαβε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ μιας δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης στη Συρία, με σεβασμό στην ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας. Τόνισε επίσης τη σημασία των καλών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, επισημαίνοντας τη συμμετοχή της ΕΕ στις διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών Ισραήλ–Συρίας με αμερικανική διαμεσολάβηση.

«Μετά από χρόνια πολέμου και οδύνης, η Συρία έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη και ανοικοδόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος εταίρος σε αυτή τη δύσκολη αλλά κρίσιμη διαδρομή.