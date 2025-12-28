Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες καταγράφηκαν σήμερα στη Συρία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις από χιλιάδες Αλαουίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν μετά τη θανατηφόρα επίθεση που είχε στόχο τη μουσουλμανική αυτή μειονότητα.

Όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ και σκότωσαν δύο ανθρώπους ενώ προσπαθούσαν να διαλύσουν συγκέντρωση στην παράκτια πόλη Λαττάκεια, στη δυτική Συρία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο υγειονομικούς αξιωματούχους, ανέφερε αργότερα ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τρεις και οι τραυματίες σε 60.

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν ότι πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών, υποστηρίζοντας πως «η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο». Παράλληλα, κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και πηγές ασφαλείας, σημειώθηκαν βίαια επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί τραυματισμοί.

Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.