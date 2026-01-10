Ο συριακός στρατός κάλεσε σήμερα τους Κούρδους μαχητές που παραμένουν σε συνοικίες του Χαλεπιού να παραδοθούν, μετά την επανέναρξη των βομβαρδισμών με στόχο την εκδίωξή τους από την περιοχή, έπειτα από ημέρες σφοδρών συγκρούσεων.

Οι μάχες μεταξύ Κούρδων δυνάμεων και του στρατού της Συρίας ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι, στη βόρεια χώρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων. Πρόκειται για τις πιο έντονες εχθροπραξίες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας.

Οι συγκρούσεις φέρνουν αντιμέτωπους τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους, μια σημαντική εθνοτική μειονότητα που ελέγχει εκτεταμένες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και ορισμένες συνοικίες του Χαλεπιού.

Λόγω των μαχών, δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 30.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί.

Εκεχειρία και νέα επίθεση

Νωρίς την Παρασκευή οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν εκεχειρία, επισημαίνοντας ότι θα επιτραπεί στους Κούρδους μαχητές που βρίσκονται περικυκλωμένοι στις συνοικίες Σέιχ Μάκσουντ και Ασραφίεχ να αποχωρήσουν προς τη βορειοανατολική Συρία και την αυτόνομη κουρδική ζώνη.

Στην περιοχή μεταφέρθηκαν λεωφορεία για την απομάκρυνση των μαχητών, ωστόσο οι Κούρδοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε «παράδοση» και δήλωσαν ότι σκοπεύουν να υπερασπιστούν τις συνοικίες τους. Ως απάντηση, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε την επανέναρξη βομβαρδισμών κατά «στρατιωτικών θέσεων» στη Σέιχ Μάκσουντ, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Αργά το βράδυ, ανταποκριτής του AFP ανέφερε βομβαρδισμούς με βαρύ πυροβολικό και ανταλλαγές πυρών. Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας προειδοποίησε ότι «η μοναδική επιλογή που μένει στα ένοπλα στοιχεία στην περιοχή της Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι είναι να παραδοθούν αμέσως, με τα όπλα στο χέρι, στο πιο κοντινό σημείο ελέγχου του στρατού με αντάλλαγμα εγγυήσεις για τη ζωή και την προσωπική ασφάλειά τους».

Το υπουργείο τόνισε επίσης ότι ο στρατός «θα αντιμετωπίσει με αυστηρότητα και θα καταστρέψει οποιαδήποτε πηγή πυρών προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και να προστατεύσει τους κατοίκους».

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι και απώλειες

Οι συγκρούσεις σημειώνονται ενώ Κούρδοι και κυβέρνηση επιχειρούν να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Μαρτίου, η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στο νέο συριακό κράτος.

Στο Telegram, οι SDF κατήγγειλαν επίθεση του συριακού στρατού «με ισχυρή κάλυψη από άρματα μάχης και άγριους βομβαρδισμούς του πυροβολικού», υπογραμμίζοντας ότι «συνεχίζουν να αντιστέκονται». Από την πλευρά της, η κρατική τηλεόραση κατηγόρησε τους Κούρδους ότι εξαπέλυσαν drones εναντίον συνοικιών του Χαλεπιού.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι από τα πυρά του στρατού σκοτώθηκε ένα 10χρονο κορίτσι και έκανε λόγο για εκτοξεύσεις ρουκετών από τους Κούρδους αντάρτες προς στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ανατολικό Χαλέπι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέσα σε δύο ημέρες σκοτώθηκαν επτά μέλη του συριακού στρατού.

Χθες, οι συριακές ένοπλες δυνάμεις επέτρεψαν την απομάκρυνση αμάχων από τις δύο κουρδικές συνοικίες μέσω δύο «ανθρωπιστικών διαδρόμων» μεταξύ 14:00 και 16:00 ώρα Ελλάδας. Παράλληλα, το υπουργείο Θρησκείας ανακοίνωσε το άνοιγμα 20 τεμενών για τη φιλοξενία 400 οικογενειών εκτοπισμένων «λόγω της κλιμάκωσης».

Διπλωματικές κινήσεις

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το AFP, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ βρίσκεται «καθ’ οδόν προς τη Δαμασκό», σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης.