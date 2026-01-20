Ποια θα είναι η καλύτερη υπερπαραγωγή που θα βγάλει τα έξοδά της και θα πάρει πολλά βραβεία; Οι διαδικτυακές αερολογίες ίσως και οι στοιχηματικές εφαρμογές ποντάρουν σε πολλές ταινίες που πρόκειται να βγουν στις αίθουσες στο επόμενο εξάμηνο ή και στις αρχές του 2027. Οι πιο συζητημένες και αναμενόμενες είναι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και η ταινία υπερηρώων της Marvel «Avengers: Doomsday» (θα προβληθεί στη χώρα μας ως «Εκδικητές: Η άνοδος του Doctor Doom»).

Η συγκέντρωση ενός υπερστόλου πρωταγωνιστών αυξάνει τις προσδοκίες του κοινού όσο και τον προϋπολογισμό της παραγωγής που θα πρέπει να οργανώσει τις αμοιβές τους. Η αρχή έγινε με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, που επιστρέφει ως Dr Doom στο νέο «Avengers», και ακολούθησε η ανακοίνωση της συμμετοχής του Κρις Εβανς ως Captain America. Στο «Doomsday» θα βρίσκονται ο Κρις Χέμσγουορθ, ο Πολ Ραντ, ο Τομ Χίντλστον, ο Πέδρο Πασκάλ και οι υπόλοιποι Fantastic Four, αλλά και αρκετοί ήρωες των Χ-Men.

Μικρά teasers

Η Marvel Studios μεθόδευσε τις στρατηγικές μάρκετινγκ για την προετοιμασία του κοινού βγάζοντας μικρά τρέιλερ της ταινίας, τα οποία μέχρι τον Δεκέμβριο συγκέντρωσαν συνολικά 1,02 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Marvel Studios ακολούθησε μια ασυνήθιστη πρακτική για τα δεδομένα της σύγχρονης βιομηχανίας, παρουσιάζοντας το πρώτο teaser αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το υλικό επικεντρωνόταν στον Captain America, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κρις Εβανς, και προβλήθηκε μόνο πριν από την ταινία «Avatar: Fire and Ash». Το διαφημιστικό φιλμ έγινε διαθέσιμο διαδικτυακά 5 ημέρες αργότερα, ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις εκδοχές κάθε εβδομάδα που αρχικά βγήκαν μόνο στις αίθουσες.

Από τις 18 Δεκεμβρίου τα τέσσερα προωθητικά φιλμάκια του «Avengers: Doomsday» αριστοτεχνικά δείχνουν πολλά και λένε σχεδόν τίποτα: ότι ο Κρις Εβανς επιστρέφει ως Captain America και θα είναι και πατέρας, ο Κρις Χέμσγουορθ ως Θορ, οι Fantastic Four του 2025 θα συναντήσουν τον λαό της Γουακάντα και του Black Panther, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι X-Men. Επίσης στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα βρίσκονται οι αδελφοί Αντονι και Τζόζεφ Ρουσό, οι οποίοι έχουν επιμεληθεί τη σκηνοθεσία και στις δύο προηγούμενες ταινίες των «Εκδικητών».

Στο μεταξύ, οι φήμες γύρω από τις αμοιβές των συμμετεχόντων ηθοποιών και τα έξοδα παραγωγής ανεβάζουν τον προϋπολογισμό της ταινίας στα 600 εκατ. δολάρια. Και την αναδεικνύουν στην πιο ακριβή ταινία όλων των εποχών, ξεπερνώντας την παραγωγή του 2019 «Star Wars: The Rise of Skywalker» που είχε φτάσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια ή μισό δισεκατομμύριο.

Σταρ και τεχνολογία

Αντίστοιχα και η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν που θα βγει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026 έχει συγκεντρώσει την αδημονία ενός κοινού που είδε με ενθουσιασμό τον περασμένο Ιούλιο το διαφημιστικό τρέιλερ και πρόσφατα έμαθε ότι το κόστος παραγωγής της έφτασε περίπου τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Το ολιγόλεπτο βίντεο teaser του «The Odyssey» συνοδεύτηκε από πωλήσεις εισιτηρίων για επιλεγμένες ώρες και στη διάρκειά του παρουσιάστηκε η περίληψη της «Οδύσσειας», η λίστα με τους μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ που εμφανίζονται στην ταινία.

Καθώς και ότι ο Ματ Ντέιμον θα υποδύεται τον Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο και η Σαρλίζ Θέρον επάξια θα εμφανίζεται ως η πλανεύτρα Κίρκη. Στα αξιοσημείωτα της ταινίας προστίθεται και η εμμονή του σκηνοθέτη στη χρήση της τεχνολογίας. Ο Νόλαν πρόκειται να αξιοποιήσει αναβαθμισμένες ΙΜΑΧ κάμερες με ελαφρότερη κατασκευή και μειωμένο θόρυβο, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Να προσθέσουμε και την ελληνική πινελιά στην υπερπαραγωγή, καθώς μέρος των γυρισμάτων της επικής ταινίας έγινε στην Πελοπόννησο.