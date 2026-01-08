Στη σημαντική απώλεια βάρους, για τις ανάγκες του ρόλου του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια», αναφέρθηκε ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon).

Καλεσμένος στο επεισόδιο της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου του δημοφιλούς podcast «New Heights», με οικοδεσπότες τους Τζέισον και Τράβις Κέλσι (Jason & Travis Kelce) ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να φτάσει στο χαμηλότερο βάρος του από την εποχή του λυκείου για να υποδυθεί τον Οδυσσέα στην ταινία.

Όταν ο Τζέισον Κέλσι ανέφερε ότι είχε δει φωτογραφίες του Ντέιμον από τα γυρίσματα, στις οποίες έδειχνε «ιδιαίτερα γυμνασμένος», εκείνος απάντησε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχασα πολύ βάρος. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργο αυτό».

Η αυστηρή δίαιτα και η προετοιμασία

Ο Ντέιμον αποκάλυψε πως για να πετύχει τον στόχο του, ακολούθησε μια αυστηρή διατροφή χωρίς γλουτένη. «Σταμάτησα να τρώω γλουτένη, κυρίως λόγω μιας άλλης εξέτασης που έκανα με τον γιατρό μου. Συνήθως το βάρος μου κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλά, αλλά σε όλη την ταινία ήμουν 75. Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια εξαιρετικά αυστηρή δίαιτα», ανέφερε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σημείωσε ότι παραμένει πιστός στη διατροφή χωρίς γλουτένη, ακόμη και μετά το τέλος των γυρισμάτων. «Πλέον καταναλώνω αποκλειστικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. Έχω βρει μέχρι και μπύρα χωρίς γλουτένη», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας: «Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έφαγα τελευταία φορά γλουτένη που δεν μπορώ καν να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι».

Η συνεργασία με ειδικό γυμναστή

Απαντώντας σε ερώτηση του Τράβις Κέλσι για το αν χρειάστηκε νέο συνεργάτη στην προετοιμασία του, ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι εμπιστεύτηκε έναν εξειδικευμένο γυμναστή, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου. «Το παν είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να τον θέτεις εξαρχής», τόνισε, συγκρίνοντας τη διαδικασία με την προετοιμασία των δύο αδελφών για τη σεζόν του NFL.

Η σωματική προετοιμασία για τους ρόλους

Ο Ντέιμον παραλλήλισε τη δική του προετοιμασία με την πειθαρχία που απαιτείται σε επαγγελματικό επίπεδο αθλητισμού. «Όταν προετοιμάζομαι για τέτοιους ρόλους, όπως στην “Οδύσσεια” ή στις ταινίες “Jason Bourne”, αισθάνομαι πως περνώ κάτι αντίστοιχο με τη δική σας αγωνιστική περίοδο. Γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου, μέρος της δουλειάς σου. Μπαίνεις σε μια αυστηρή ρουτίνα και χτίζεις όλο το πρόγραμμά σου γύρω από αυτό. Αυτή είναι η σωματική πλευρά της προετοιμασίας», υπογράμμισε.

Ντέιμον: «Οι κάμερες IMAX είναι τόσο θορυβώδεις που δεν ακούς τον συμπρωταγωνιστή σου»

Επίσης ο Ματ Ντέιμον αναφέρθηκε λεπτομέρειες για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία, όπως είπε, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX. Μιλώντας στο podcast New Heights, ο ηθοποιός ανέφερε: «Σε αυτή την ταινία, όλα έγιναν 100% σε Imax. Ηταν το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε ολόκληρο έτσι. Οι κάμερες Imax είναι πολύ θορυβώδεις. Ακούγονται σαν μίξερ, σαν ένα μίξερ μπροστά στο πρόσωπό σου όταν η κάμερα είναι κοντά. Γι’ αυτό δεν είχαν γίνει ποτέ πριν σκηνές διαλόγου σε Imax. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κανονική συζήτηση αν είχαμε μια κάμερα γιατί δεν θα μας άκουγες».

Για να ξεπεραστεί το τεχνικό αυτό εμπόδιο, η ομάδα παραγωγής κατασκεύασε έναν ειδικό θάλαμο γύρω από την κάμερα στις σκηνές διαλόγου. Παράλληλα, χρησιμοποίησε ένα σύστημα καθρεφτών, ώστε οι ηθοποιοί να μπορούν να κοιτάζουν προς την κάμερα και να συνομιλούν μεταξύ τους.

«Η δουλειά που απαιτήθηκε ήταν τεράστια», πρόσθεσε ο Ντέιμον, «αλλά ο Νόλαν ήθελε όλα να γυριστούν σε 100% Imax και τα κατάφερε».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Imax Corporation, Ριτς Γκέλφοντ, επιβεβαίωσε ότι ο Νόλαν τον είχε προσεγγίσει περίπου έναν χρόνο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκηνοθέτης εξέφρασε την επιθυμία του να γυρίσει την «Οδύσσεια» εξ ολοκλήρου σε IMAX.

«Αυτό δεν ήταν εύκολο για πολλούς λόγους», σημείωσε ο Γκέλφοντ. «Υπήρχαν πολλά προβλήματα».

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.