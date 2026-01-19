Το Συμβούλιο Ειρήνης που συστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για να επιβλέπει τη Γάζα θα έχει μια ευρύτερη εντολή που θα μπορούσε να του επιτρέψει να ανταγωνιστεί τον ΟΗΕ και να μεσολαβήσει σε άλλες παγκόσμιες συγκρούσεις, σύμφωνα με το καταστατικό που στάλθηκε στα υποψήφια μέλη. Ολα δείχνουν ότι πρόκειται για άλλη μια κίνηση του αμερικανού προέδρου που θέλει να παραγκωνίσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να ανατρέψει την διεθνή τάξη και να επιβάλει τη δική του. Χρεώνει μάλιστα και «ένα δισεκατομμύριο δολάρια» σε όσους θέλουν να έχουν φωνή σε αυτό τον νέο κόσμο…

Το όργανο σχεδιάστηκε αρχικά ως μέρος της προσπάθειας του προέδρου Τραμπ να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακο μετά τη διετή επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς. Ωστόσο, σημειώνουν οι «Financial Times», το κείμενο του καταστατικού του που δεν αναφέρει τη Γάζα αλλά τονίζει την ανάγκη για ένα «πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διεθνές όργανο οικοδόμησης της ειρήνης», υποδηλώνει ότι το πεδίο εφαρμογής του θα είναι πολύ ευρύτερο και ότι το Συμβούλιο Ειρήνης – του οποίου θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ – θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντίπαλος του ΟΗΕ.

Πρόσκληση

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένας διεθνής οργανισμός που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που επηρεάζονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρει το καταστατικό, σύμφωνα με αντίγραφο που είδαν δημοσιογράφοι της εφημερίδας. Ηγέτες από αρκετές χώρες – μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία – έλαβαν το Σάββατο επιστολή που τους προσκαλεί να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ορισμένα μέλη αυτού του Συμβουλίου – μεταξύ τους περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οσον αφορά τη Γάζα, το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς ενέκριναν το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο αναφέρει ότι μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική διοίκηση θα επιβλέπεται από ένα διεθνές συμβούλιο, το οποίο θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της περιοχής για μια μεταβατική περίοδο. «Κατά τη γνώμη μου, θα ξεκινήσει με τη Γάζα και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει συγκρούσεις καθώς προκύπτουν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Reuters πριν από λίγες ημέρες.

Πολλοί αναλυτές έχουν σχολιάσει πως η προεδρία ενός συμβουλίου από τον Τραμπ για την επίβλεψη της διακυβέρνησης μιας ξένης περιοχής μοιάζει με αποικιακή δομή, ενώ η εμπλοκή του Μπλερ επικρίθηκε πέρυσι λόγω του ρόλου του στον πόλεμο του Ιράκ και της ιστορίας των βρετανικών παρεμβάσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ διόρισε επίσης ένα ξεχωριστό, 11μελές «Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας» για την υποστήριξη του τεχνοκρατικού σώματος, στο οποίο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ριμ Αλ-Χασίμι και o ισραηλινο-κύπριος δισεκατομμυριούχος Γιακίρ Γκαμπάι. Ωστόσο, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η σύνθεση αυτού του συμβουλίου δεν είχε συντονιστεί με το Ισραήλ και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του – πιθανώς μια αναφορά στην παρουσία του Φιντάν, μια και το Ισραήλ αντιτίθεται στην τουρκική εμπλοκή.

Στο Συμβούλιο, εκτός από τους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου προσκλήθηκαν συνολικά 60 κράτη, όπως μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν, αλλά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και ένα καταστατικό. «Πρόθεση είναι να στηθούν τα “Ηνωμένα Εθνη Τραμπ” αγνοώντας τα θεμελιώδη στοιχεία του καταστατικού του ΟΗΕ», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης στην «El Pais».

Το καταστατικό

Οι χώρες που θα ενταχθούν στο Συμβούλιο θα βρίσκονται εκεί για μια περιορισμένη τριετή θητεία, εκτός εάν συνεισφέρουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του, αναφέρεται στην πρόσκληση που εστάλη. Το ανώτατο επίπεδο του Συμβουλίου θα αποτελείται «αποκλειστικά» από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων υπό την ηγεσία του Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Το καταστατικό, οι λεπτομέρειες του οποίου αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz», δίνει ευρείες εξουσίες στον Τραμπ ως πρόεδρο του Συμβουλίου, επιτρέποντάς του να διορίζει αλλά και να απομακρύνει κράτη-μέλη – μια απόφαση που θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο με πλειοψηφία 2/3 των μελών. Φαίνεται να του δίνει δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του Συμβουλίου, ενώ του παρέχει και την «αποκλειστική εξουσία να δημιουργεί, να τροποποιεί ή να διαλύει θυγατρικές οντότητες». Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες που «έχει υλοποιήσει ο Τραμπ θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν» στην εντολή του Συμβουλίου Ειρήνης μέσω της δημιουργίας περαιτέρω εκτελεστικών συμβουλίων.