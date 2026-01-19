Στο αρχείο οδηγείται η υπόθεση χρηματοδότησης στελεχών της ΝΔ και της Ομάδας Αλήθειας από την ιδιωτική εταιρεία Blue Skies, οκτώ μήνες μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από τον Σωκράτη Φάμελλο. Πληροφορούμαι ότι για την εξέλιξη ενημερώθηκε η Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα. Κατά τον υφυπουργό, η εισαγγελική λειτουργός που είχε αναλάβει την προκαταρκτική εξέταση υπέβαλε τον φάκελο της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με σχετική πράξη αρχειοθέτησης «επειδή, κατά την εκτίμησή της, δεν υπήρξαν επαρκείς ενδείξεις που να στοιχειοθετούν περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης».

Επικαλούμενος την ενημέρωση που έχει, ο Μπούγας πρόσθεσε ότι έκτοτε «εκκρεμεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών η έγκριση ή όχι της πράξης της». Επισημαίνω ότι η έρευνα αφορούσε την πιθανότητα καταπάτησης της νομοθεσίας περί έμμεσης χρηματοδότησης κομμάτων από ιδιώτες, μετά τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον 57 εργαζόμενοι και στελέχη της κυβέρνησης, σημερινοί υπουργοί και διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, εμφανίζονταν και ως εργαζόμενοι της εταιρείας Blue Skies. Μιας εταιρείας που ιδρύθηκε από τους Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολύμπιο, ιδρυτές της V+O, χωρίς καμία δημόσια αναφορά για τις δραστηριότητές της και με οικονομικά στοιχεία που δείχνουν πως η μισθοδοσία των υπαλλήλων της αντιστοιχούσε σε σχεδόν ολόκληρο τον καθαρό κύκλο εργασιών της.

Οι «ιδιώτες» της ΝΔ

Δεν προξένησε, βέβαια, εντύπωση το γεγονός ότι, κατά τον υφυπουργό, η έρευνα δεν εντόπισε «σκάνδαλο γαλάζιων τριγωνικών συναλλαγών με την Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ». Τα μέλη της οποίας η κυβέρνηση παρουσίαζε ως «ιδιώτες», ενώ έκτοτε πρωτοστατούν στις κομματικές εκδηλώσεις και διαδικασίες της. Προχθές οι δύο διαχειριστές της, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος, γιόρτασαν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης στην κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης ΝΔ Κορυδαλλού, όπου παρέστησαν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι της, πλάι στους βουλευτές της Β’ Πειραιά και τον Αδωνη Γεωργιάδη. Θυμίζω, επίσης, ότι στην ψηφοφορία για τους συνέδρους του επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ, στις κάλπες του βόρειου τομέα της Αθήνας, οι δύο «απλοί ιδιώτες» ήρθαν πρώτοι σε σταυρούς.

«Κληρονόμος» του… Μαξίμου

Μια άγνωστη ιστορία για την οικογένειά του και… το Μέγαρο Μαξίμου αποκάλυψε ο Παύλος Γερουλάνος στη διαδικτυακή εκπομπή «Face to Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου στην ιστοσελίδα των «ΝΕΩΝ». Οπως αποκάλυψε, ούτε ο ίδιος δεν γνώριζε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, πριν μετατραπεί στην έδρα του πρωθυπουργού της χώρας, ανήκε σε συγγενείς του. Συγκεκριμένα, στην οικογένεια της θείας του, την οικογένεια Λόντου, στην οποία ανήκε και ο κάτοικος του ομώνυμου μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, ο Δημήτρης Μάξιμος, από τη μεριά της μητέρας του, ενώ ο Γερουλάνος συνδέεται με την οικογένεια από την πλευρά του πατέρα του. «Ηταν περιουσία θείας μας από την οικογένεια Λόντου και δόθηκε σε πολύ χαμηλότερη τιμή, ώστε να παραμείνει κρατικός χώρος κοντά στο προεδρικό μέγαρο» αφηγήθηκε ο Γερουλάνος, σημειώνοντας ότι και αυτό εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση προσφοράς της οικογενείας του προς το δημόσιο συμφέρον.

Περί πολιτικού πολιτισμού

Μάθημα πολιτισμού έδωσε ο… αρμόδιος υφυπουργός, Ιάσων Φωτήλας, στην ομιλία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην Πάτρα, με τις αναφορές του στον δήμαρχο της πόλης, Κώστα Πελετίδη. Απευθυνόμενος προς τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ΝΔ, Κώστα Σβόλη, ο Φωτήλας άρχισε να καταλογίζει διάφορα στον δήμαρχο, λέγοντας «θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις (σ.σ.: τον Πελετίδη), γιατί τα ψέματα έχουν ένα όριο». Περιττό να πω ότι το κομματικό κοινό ενθουσιάστηκε και ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο Πελετίδης αρνήθηκε να σχολιάσει, πάντως, τα περί ξεβρακώματος, λέγοντας «δεν θα μπω σε αυτό το επίπεδο».

Κηδεύεται σήμερα η πριγκίπισσα Ειρήνη

Στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί σήμερα η τελετή της κηδείας της πριγκίπισσας Ειρήνης ενώ το πρωί, πριν την εξόδιο ακολουθία, το φέρετρό της θα βρίσκεται στο μητροπολιτικό παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στη συνέχεια, η εκλιπούσα θα ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη. Παρόντες στις τελετές θα είναι ο βασιλιάς Φίλιππος Στ’ και η βασίλισσα Λετίθια, οι κόρες τους, Ελενα και Κριστίνα, και η αδελφή της, η βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφία. Η ισπανική βασιλική οικογένεια τίμησε την Ειρήνη και στη Μαδρίτη το Σαββατοκύριακο, σε ιδιωτική τελετή στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού Θαρθουέλα, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.