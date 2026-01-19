Η ιστορική πτώση που καταγράφεται στη ζήτηση για σκωτσέζικο ουίσκι, κονιάκ και τεκίλα έχει αφήσει παραγωγούς ποτών με τεράστια αποθέματα οινοπνευματωδών – και τους έχει αναγκάσει να βάλουν στον «πάγο» την παραγωγή στα αποστακτήρια. Πέντε από τους μεγαλύτερους εισηγμένους παραγωγούς αλκοόλ στον κόσμο – οι Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman και Rémy Cointreau – έχουν στις αποθήκες τους παλαιωμένα οινοπνευματώδη ποτά αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το υψηλότερο επίπεδο αποθεμάτων εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με οικονομικές τους εκθέσεις που επικαλούνται οι «Financial Times». Στην πιο ακραία περίπτωση, τα αποθέματα σε παλαιωμένο αλκοόλ αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ της γαλλικής εταιρείας παραγωγής κονιάκ Rémy είναι πλέον σχεδόν διπλάσια από τα ετήσια έσοδά της και πλησιάζουν ολόκληρη την κεφαλαιοποίησή της. Η συσσώρευση αποθεμάτων επιδεινώνει τα χρέη των παραγωγών ποτών και απειλεί να οδηγήσει σε πόλεμο τιμών, αναφέρεται επίσης. Τα αποθέματα της Diageo ως ποσοστό των ετήσιων εσόδων έχουν αυξηθεί από 34% στο οικονομικό έτος 2022 σε 43% το 2025. Η αξία του παλαιωμένου στοκ της εταιρείας, κυρίως σε αμερικανικό και σκωτσέζικο ουίσκι, είχε φτάσει τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του περασμένου έτους, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Η Κίνα πληρώνει χωρίς σταματημό

Το κορυφαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης υποδομών από την Κίνα σε ξένες χώρες – η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος» – αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας στο ποσό ρεκόρ των 213,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Ολα αυτά την ώρα που το Πεκίνο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κλονιζόμενη επιρροή των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, διοχετεύοντας χρηματοδότηση σε αναπτυξιακά έργα.Η αύξηση των νέων επενδύσεων και των συμφωνιών κατασκευής υποδομών κυριαρχήθηκε από μεγάλα έργα φυσικού αερίου και πράσινης ενέργειας, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Griffith της Αυστραλίας και του Κέντρου Πράσινης Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης στη Σαγκάη την οποία επικαλούνται οι «Financial Times». Το Πεκίνο υπέγραψε 350 συμφωνίες πέρυσι, έναντι 293 συμφωνιών αξίας 122,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, αναφέρεται.Η άνθηση των επενδύσεων έρχεται καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το εμπόριο και την τεχνολογία διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και οι στρατιωτικές παρεμβάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναστατώνουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.