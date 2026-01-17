Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την πρώτη περιοδεία στην ιστορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 70ή επέτειο του θεσμού. Η διοργάνωση πλήττεται από πέντε αποχωρήσεις χωρών ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, μειώνοντας τους διαγωνιζόμενους στους 35, τη χαμηλότερη συμμετοχή από το 2004. Η περιοδεία θα […]