Πριν από δυόμισι χρόνια, ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι του 2023, σε διαφορετικό από το σημερινό εσωκομματικό περιβάλλον στη ΝΔ, ο Αντώνης Σαμαράς καθόταν για μεζέδες στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκείνο το τετ α τετ έδινε σήμα συστράτευσης δυνάμεων εν όψει τότε της εκλογικής εθνικής αναμέτρησης με απλή αναλογική. Από μια άλλη συνάντηση, που αναμένεται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε μερικές ημέρες, αυτή τη φορά ανάμεσα σε δύο πρώην πρωθυπουργούς, επίκεινται νέα σινιάλα – και η αποκωδικοποίησή τους. Κι αυτό γιατί στην έδρα του Μεσσήνιου σκοπεύει να βρεθεί ο Κώστας Καραμανλής με την ευκαιρία των εορτασμών της πολιούχου της πόλης, της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου, και με την επίσκεψη του Μακεδόνα να συνδυάζεται, εκτός απροόπτου, με πρωτοβουλία ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Κάθε φορά ύστερα από τις ευρωεκλογές του 2024 που εφάπτονται οι τροχιές Καραμανλή – Σαμαρά με κοινές παρουσίες και απουσίες δημιουργούνται στιγμιότυπα ειδικής βαρύτητας για τον κεντροδεξιό και δεξιότερο χώρο. Το ίδιο αναμένεται σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί υπό πιέσεις, επιδιώκοντας επαναπροσεγγίσεις με απογοητευμένους ψηφοφόρους του 2023.

Θα υπάρξουν δηλώσεις

Πληροφορίες λένε ότι από την Καλαμάτα θα υπάρξουν δηλώσεις των πρώην, κατά την πρώτη για φέτος κοινή δημόσια εμφάνιση – σημειωτέον, στο περιθώριο των αντίστοιχων περσινών εκδηλώσεων, ο Σαμαράς κατακεραύνωνε την «υποκρισία» και τα «ψέματα» που οδηγούν «σε πολιτική κατρακύλα», περιγράφοντας μια «βαριά ατμόσφαιρα στην κοινωνία και στην πολιτεία». Τελευταία φορά που Καραμανλής και Σαμαράς κινήθηκαν σε ενιαία γραμμή ήταν προ μηνός, όταν ο Καραμανλής επαναλάμβανε παρατηρήσεις που κάνει συχνά περί θεσμικής κρίσης, εξειδικεύοντας λίγο τις μομφές του προς το Μαξίμου, ενόσω ο Σαμαράς άφηνε αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς στο Αγροτικό. Ακόμα πιο ζωηρό εσωκομματικά ήταν το περασμένο φθινόπωρο, με διαδοχικές παρουσίες και απουσίες να επιβεβαιώνουν ότι οι πρώην συμπλέουν σε μείζονα ζητήματα, πρωτίστως στα εθνικά, παρά τον διαφορετικό τρόπο και ύφος.

Παρότι το Μαξίμου αποφεύγει σχόλια για την κινητικότητα Καραμανλή και Σαμαρά, εφόσον γίνει το ραντεβού της 2ας Φεβρουαρίου δεν θα χωρούν παρερμηνείες ως προς την εγγύτητά τους, αν και δεν σημαίνει πλήρη ταύτιση. Μεταξύ άλλων γιατί ο Μεσσήνιος φέρεται ακόμα να σταθμίζει την προοπτική δημιουργίας κόμματος, με δεδομένη τη ρήξη χωρίς επιστροφή με τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ. Στιγμιότυπα και δηλώσεις από την Καλαμάτα αναμένουν προφανώς και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, σε μια φάση στην οποία είναι ζητούμενα η εσωτερική νηνεμία και η καλλιέργεια εικόνας ενότητας στη ΝΔ.

Ενδεικτικό το τελευταίο κρούσμα: απέναντι στον Αδωνη Γεωργιάδη που εμμέσως κάρφωσε άφαντους στα δύσκολα γαλάζιους, με την αποστροφή ότι αν ο Μητσοτάκης διώξει υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά «θα μείνουμε πέντε στο Υπουργικό Συμβούλιο», δεν υπήρξε απόλυτο άδειασμα του Παύλου Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που φέρεται να έρχεται κοντά με τον συνυποψήφιό του στον βόρειο τομέα, «ειδικά σε μία περίοδο δύσκολη, που τα ψέματα παίρνουν τεράστιες διαστάσεις, όπως περίπου πριν έναν χρόνο, ασχέτως των αρμοδιοτήτων που έχεις και των ορίων αυτών (…) έχεις υποχρέωση να βγαίνεις να υπερασπίζεσαι παραπάνω την αλήθεια».