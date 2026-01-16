Δύο ακλόνητοι θεσμοί της ανθρωπότητας βρίσκονται στο πρόθυρο του κουβά.

Η παπαδοκρατία (τουλάχιστον στο μοντέλο του Ιράν) που κινδυνεύει σε λίγο να την κλαίνε οι ρέγκες.

Το ΚΚΕ που τα έχει κάνει μούτι με τους αγρότες και δεν ξέρει πώς να μαζέψει τα «αγωνιστικά μπλόκα».

Αλλά έτσι είναι η ζωή. «Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια» θα έλεγε ο αείμνηστος Χαρίλαος.

Οταν θέλεις να εκβιάζεις ή να κουμαντάρεις μια χώρα κινδυνεύεις να σε πάρει από κάτω και στο τέλος να σε πάρουν σηκωτό.

Βεβαίως και η παπαδοκρατία στο Ισλάμ και το ΚΚΕ στα μπλόκα είναι σκληρά καρύδια. Δεν θα βάλουν τα κλάματα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η πολλή μαγκιά σκοτώνει κι όχι μόνο τους άλλους.

Αν και προσωπικά εκείνο που με ενθουσιάζει είναι η αγωνία. Πάρτε μολύβι και χαρτί.

Εκεί, στις αρχές του φθινόπωρου, είχαμε μεγάλη φασαρία που θα πήγαιναν να μιλήσουν οι Καραμανλής – Σαμαράς επειδή ανησυχούσαν.

Κανείς δεν έμαθε γιατί ανησυχούσαν αλλά πάει το φθινόπωρο, πέρασε η παρέλαση, πάει κι η φασαρία.

Μπήκε ο Νοέμβριος. Κι ετοιμαστήκαμε να επιβιβαστούμε ενθουσιασμένοι με τον Τσίπρα για την «Ιθάκη». Αλλοι στον εξώστη, άλλοι στην πλατεία, κάποιοι στο κατάστρωμα ή στο μπαλαούρο.

Αλλά πάει η «Ιθάκη», πάει η εκδρομή, πάει κι ο ενθουσιασμός.

Στη συνέχεια περάσαμε σχετικά ήρεμα τις γιορτές ίσως γιατί οι επιδοτούμενοι αγωνιστές των μπλόκων πήγαν σπίτια τους για κανένα τσίπουρο.

Κι από την αρχή του έτους περιμέναμε όλοι με αγωνία το κόμμα Καρυστιανού. Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, τι ρόλο θα αναλάβει η γερόντισσα ιερομόναχη με τα αραμαϊκά.

Πολύ φοβούμαι όμως ότι κάπου μπερδεύτηκαν οι οπαδοί με τα αραμαϊκά και το κόμμα στράβωσε.

Ετσι αντί να φέρει το κόμμα η Καρυστιανού, την έδιωξαν οι άλλοι κι από τον σύλλογο που έκανε κουμάντο.

Τελικά δηλαδή πολύ φοβάμαι ότι η αγωνία δεν απέδωσε. Και ότι τζάμπα περιμέναμε όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους.

Τι μας έμεινε, λοιπόν; Μα οι θεσμοί. Η παπαδοκρατία και το ΚΚΕ. Μόνο που κι αυτούς δεν τους βλέπω πολύ τσαχπίνηδες τελευταία. Κι ανησυχώ.

Διότι αν πέσουν οι μουλάδες στο Ιράν, δεν είναι τόσο σοβαρό. Πάντα θα βρίσκονται γύρω μας διάφορα καθάρματα να συνεπαίρνουν τους ιδεολόγους αριστερούς.

Αλλά αν πέσει και το ΚΚΕ, τότε ούτε ψύλλος στον κόρφο μας.

Τι θα μας μένει πια σε αυτόν τον κόσμο; Να οργανώσουμε φλοτίλα με τρακτέρ για τη Γάζα;