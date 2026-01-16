Η υποδοχή της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης που εντάσσεται στον ελληνικό στόλο ύστερα από 28 ολόκληρα χρόνια, έγινε με κάθε επισημότητα και σχεδιάστηκε ώστε να στείλει μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο από τα τέσσερα υπερσύγχρονα πλοία, τα οποία θα αναβαθμίσουν τις αποτρεπτικές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού, βρίσκεται ήδη εδώ και η αποστολή του είναι να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αλλά και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εχουν ήδη αναλυθεί τα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας και η ανθυποβρυχιακή ισχύς των Belh@rra καθώς και ο οπλισμός τους. Το σύστημα μάχης που διαθέτουν τους επιτρέπει τη διαχείριση πληροφοριών και απειλών σε πραγματικό χρόνο, σε διασύνδεση με χερσαία, αεροπορικά και ναυτικά μέσα, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό την ευχέρεια να δρα σε ιδιαίτερα περίπλοκα περιβάλλοντα.

Η επένδυση στη δύναμη πυρός τους είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον. Είναι επειδή ο εκσυγχρονισμός των εξοπλισμών της Ελλάδας είναι απόλυτα αναγκαίος, ειδικά στο νέο, ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικά περιβάλλον. Χάρη σ’ αυτόν, η χώρα αποκτά την ισχύ που πρέπει να έχει οποιοδήποτε κράτος επιθυμεί να γίνει πραγματικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα δυναμώνει και πρακτικά και ηθικά, αφού, ενισχύοντας την άμυνά της, μεγαλώνει εν τέλει και το διαπραγματευτικό της κύρος.