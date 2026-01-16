Οταν τον περασμένο Οκτώβριο κυκλοφόρησε η είδηση ότι στο τέλος του χρόνου το MTV θα έσβηνε από τον τηλεοπτικό αέρα, ο FlexasaurusRex, ένας ψηφιακός δημιουργός, σοκαρίστηκε και αποφάσισε να αντιδράσει. Μεγαλωμένος και ο ίδιος τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 όπου το αμερικανικό κανάλι μεσουρανούσε αποτελώντας με τα βίντεο κλιπ του μια σπάνια πύλη εισόδου στον κόσμο της μουσικής κάθε είδους, θέλησε να κρατήσει ζωντανό το περιεχόμενό του. Ετσι, στις 3 Ιανουαρίου, όταν πια η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Paramount είχε τραβήξει τους διακόπτες στις διεθνείς συχνότητές του, ο FlexasaurusRex έβγαλε στον διαδικτυακό αέρα το πρότζεκτ που σύντομα θα γινόταν viral: το MTV Rewind.

Πρόκειται για μια ιστοσελίδα η οποία συνοδεύεται από εφαρμογή με εκτεταμένο αρχείο που στόχο έχει ο κάθε χρήστης συντονιζόμενος εκεί να απολαμβάνει όπως στο παλιό MTV μουσική και όχι ριάλιτι, το επικρατούν πρόγραμμα στις εναπομείνασες συχνότητες του καναλιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον κατάλογό της περιλαμβάνονται 12 θεματικοί σταθμοί, όσους είχε και το αυθεντικό MTV, οι οποίοι μεταδίδουν ασταμάτητα βίντεο κλιπ διαφορετικών μουσικών ρευμάτων. Ολα τους έχουν πάρει το όνομά τους από δημοφιλείς εκπομπές του δικτύου, όπως το «Headbangers Ball» για μέταλ μουσικά βίντεο, το «Yo! MTV Raps» για χιπ χοπ μελωδίες και το «Club MTV» για χορευτικά τραγούδια. Η κύρια πηγή έμπνευσης για τα βίντεο που έπρεπε να συμπεριλάβει στο εγχείρημά του ήταν το Internet Music Video Database, μια σελίδα με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες κυκλοφορίας, τους δημιουργούς και όλα τα credits για περισσότερα από 95.000 κλιπ από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. «Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα τεράστιο αρχείο παλιών βίντεο και πολλά από αυτά αρχίζουν να εξαφανίζονται τελείως» ανέφερε ο FlexasaurusRex μιλώντας στους «New York Times».

Το MTV Rewind άνοιξε με 3.000 βίντεο που μεταφορτώθηκαν από το YouTube, αριθμός που πλέον έχει ξεπεράσει τις 40.000, με κάθε κανάλι να έχει μια playlist από 400 έως 6.000 από αυτά. Η δημοφιλία της σελίδας απογειώθηκε όταν ο δημιουργός της δημοσίευσε στο Reddit έναν σύνδεσμο που οδηγούσε εκεί, παίρνοντας από τις πρώτες κιόλας ώρες περισσότερες από 500.000 επισκέψεις. Πλέον, ο FlexasaurusRex μπορεί να υπερηφανεύεται ότι το έργο του έχει συγκεντρώσει 1,2 εκατομμύρια επισκέψεις, κερδίζοντας άκρως εγκωμιαστικά σχόλια από τους χρήστες, ανάμεσά τους κι ο Λες Γκάρλαντ, ένας από τους ιδρυτές του MTV. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο θα αντηχούσε στους ανθρώπους αυτό το αίσθημα απώλειας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που είχαν συνειδητοποιήσει πως θα τους έλειπε» σχολίασε ο FlexasaurusRex στην αμερικανική εφημερίδα.

Νοσταλγία

Ο ίδιος συνδέει την επιτυχία του MTV Rewind με τη νοσταλγία που νιώθουν οι εκπρόσωποι της γενιάς Χ για εκείνες τις μουσικές εποχές. Παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί και ως μια απαραίτητη εναλλακτική στις playlists που δημιουργούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των αλγορίθμων. «Μπορείς να τις ενεργοποιήσεις και να συνεχίσει να λειτουργεί για έξι μήνες χωρίς να ακούσεις ποτέ το ίδιο τραγούδι δύο φορές. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο πίσω από τον τρόπο με τον οποίο το Spotify εμπορευματοποιεί τη μουσική. Απλώς αναζητούν τρόπους να κατευθύνουν τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων» τονίζει ο δημιουργός της σελίδας. Επόμενος στόχος του είναι πλέον να αφιερώσει ένα κανάλι αποκλειστικά στη λάτιν μουσική, αφού πολλοί χρήστες από τη Λατινική Αμερική επισκέπτονται το MTV Rewind.