Δυναμική άμυνα, απόλυτα συντονισμένη με τις ψηφιακές ανάγκες της εποχής, αντέταξε ο Μάθιου ΜακΚόναχι, επιλέγοντας τη νομική οδό για να αντιμετωπίσει την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις απομιμήσεις που μπορούν να αναπαραχθούν και σχετίζονται φυσικά με αυτόν.

Ο τεξανός σταρ κατοχυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό ως εμπορικό σήμα. Οκτώ αιτήσεις εμπορικού σήματος στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (USPTO) εγκρίθηκαν τους τελευταίους μήνες και μέσα σε αυτές ο Μάθιου Μακόναχι εμφανίζεται να κοιτάζει, να χαμογελάει και να μιλάει. Αυτός ο τρόπος, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, έχει ως στόχο την αποτροπή εφαρμογών ή χρηστών τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν τη φωνή ή την εικόνα του γνωστού ηθοποιού χωρίς άδεια – μια ανησυχία που εντείνεται όλο και περισσότερο.

Τα εν λόγω εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν ένα κλιπ επτά δευτερολέπτων του βραβευμένου με Οσκαρ ηθοποιού, να στέκεται σε μια βεράντα, ένα τριών δευτερολέπτων μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, καθώς και ένα ηχητικό απόσπασμα που ακούγεται να λέει τη διάσημη ατάκα του από την ταινία του 1993 «Dazed and Confused» «Alright, alright, alright». Ο ΜακΚόναχι δήλωσε στη «Wall Street Journal» μέσω email: «Σε έναν κόσμο όπου βλέπουμε όλοι να προσπαθούν εσπευσμένα να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν με την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε πλέον ένα εργαλείο για να σταματήσουμε κάποιον άμεσα ή να τον οδηγήσουμε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο».

Οι δικηγόροι του γνωστού ηθοποιού πιστεύουν ότι η απειλή μιας αγωγής που θα οδηγούσε στις αίθουσες των ομοσπονδιακών δικαστηρίων θα βοηθούσε στο να αποτραπεί ευρύτερα η κατάχρηση, ακόμα και αν αφορούν περιπτώσεις βίντεο – ή ηχητικά – τεχνητής νοημοσύνης που δεν πουλάνε ρητά κάποιο προϊόν.