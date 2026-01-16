Η διεύρυνση των ανώτατων ορίων εισοδήματος και περιουσίας από τις 30 Απριλίου 2025 οδήγησε σε σημαντική ετήσια αύξηση (+25%) των ρυθμίσεων οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού την περασμένη χρονιά. Οι συνολικές ρυθμίσεις του 2025 ανήλθαν σε 21.680, εκ των οποίων οι 3.178 (15%) αφορούσαν οφειλέτες της μεσαίας τάξης, που μπόρεσαν να προχωρήσουν σε ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού λόγω του διπλασιασμού των ορίων.

Από τον Ιούλιο και έπειτα, όταν ο μηχανισμός ξεκίνησε να δίνει σημαντικό αριθμό ρυθμίσεων με βάση τα νέα όρια, οι ρυθμίσεις για τη μεσαία τάξη αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 25% επί των συνολικών διευθετήσεων. Οι ρυθμίσεις με τα νέα όρια ανέβασαν ταχύτητα από τον Οκτώβριο, όταν ανήλθαν σε 820, αντιστοιχώντας περίπου στο 1/3 των ρυθμίσεων του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα νέα όρια, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει αυτομάτως λύση σε μονομελή νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και αξία περιουσιακών στοιχείων έως 240.000 ευρώ, ενώ για μία τετραμελή οικογένεια (δύο γονείς, δύο παιδιά) τα ετήσια εισοδήματα μπορούν να φτάνουν έως τα 35.000 ευρώ και η αξία των περιουσιακών στοιχείων έως τα 330.000 ευρώ. Ισοϋψή με αυτά των εισοδημάτων είναι τα ανώτατα όρια των καταθέσεων.

Ωστόσο, συγκρίνοντας τα στοιχεία των ρυθμίσεων για το 2025 με αυτά των προηγούμενων χρόνων, τα αποτελέσματα της διεύρυνσης των ορίων δεν μοιάζουν τόσο εντυπωσιακά. Παρά τον διπλασιασμό των ορίων, η αύξηση στον αριθμό των ρυθμίσεων αλλά και στον όγκο των ρυθμισμένων οφειλών είναι αρκετά μικρότερη. Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις του 2025 αφορούν συνολικές οφειλές 6,13 δισ. ευρώ, ενώ αυτές του 2024 – 16.903 τον αριθμό – αφορούσαν οφειλές συνολικής αξίας 5,13 δισ. ευρώ, δηλαδή 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα.

Αν εστιάσουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 (Ιούλιος-Δεκέμβριος), ο αριθμός των ρυθμίσεων ήταν μεγαλύτερος κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι ρυθμίσεις του β’ εξαμήνου του 2025 αντιστοιχούσαν σε κάτι λίγο παραπάνω από 3 δισ. ευρώ (504 εκατ. ευρώ τον μήνα), ενώ την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς ο όγκος των οφειλών διαμορφωνόταν στα 2,8 δισ. ευρώ (468 εκατ. ευρώ τον μήνα).

Θετική δυναμική παρουσιάζουν, παράλληλα, οι διμερείς ρυθμίσεις μεταξύ οφειλετών και servicers. Τον Νοέμβριο, 5.700 οφειλέτες προέβησαν σε διμερείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant), οι οποίες αφορούσαν κυρίως στεγαστικά δάνεια.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η έναρξη λειτουργίας πέμπτης παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας του Μηχανισμού Εγκαιρης Προειδοποίησης και θα παρέχει τεχνική βοήθεια στη χρήση της πλατφόρμας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα) που έχουν καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας.