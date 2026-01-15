Περιμένοντας το ματς του ΠΑΟ με τον Άρη που θα έκλεινε τη χθεσινή βραδιά Κυπέλλου σκεφτόμουν πόσο διαφορετική ήταν αυτή από άλλες πολλές ακριβώς γιατί είχε μονά ματς. Και τα μονά ματς έχουν και νίκες και ήττες και εκπλήξεις. Συμβαίνουν σε αυτά όσα κάνουν το Κύπελλο σε κάθε χώρα μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Δευτερεύουσα σε σημασία αλλά με την ομορφιά της.

Επιλογές

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Καραϊσκάκη κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 2-0 ήδη από το μισάωρο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε πει στο Αγρίνιο μετά το τέλος του ματς της ομάδας του με τον Παναιτωλικό ότι του αρέσουν τα ματς εναντίον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο ξεκίνημα του χθεσινού ματς φάνηκε το γιατί το είπε: ο Ρουμάνος είχε στο μυαλό του ένα σχέδιο να αντιμετωπίσει το ποδόσφαιρο του Βάσκου και το είδαμε γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ έκανε δυο απλά πράγματα που του αρκούσαν να πάρει το ματς σχετικά εύκολα. Περίμενε τον Ολυμπιακό, υποχρεώνοντάς τον να ανεβεί πιο ψηλά από όσο έχει συνηθίσει να αμύνεται, κι έδωσε εντολή να παίζει ο ΠΑΟΚ πολύ με τον Ζίβκοβιτς, που και στο προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα είχε δείξει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Ορτέγκα ή όποιον άλλο θα ήθελε να αναλάβει το μαρκάρισμά του. Οι δυο αυτές επιλογές έκριναν το παιχνίδι.

Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ βλέποντας την άμυνα του Ολυμπιακού σχετικά ψηλά σήκωνε την μπάλα και με τον τρόπο αυτό απέφευγε το πρέσινγκ του γηπεδούχου. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει οι μέσοι του και οι κυνηγοί του να πιέζουν όποιον παίκτη του αντιπάλου κουβαλά μπάλα, αλλά κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό ειδικά στο πρώτο μισάωρο. Η δε συμμετοχή του Ζίβκοβιτς στα δρώμενα ήταν τρομερά καθοριστική. Από δική του πάσα ο νεαρός Μύθου στο 7′ έκανε το 0-1 και από δικό του γύρισμα ο Οζντόεφ το 0-2 με ένα περίεργο αλλά αποτελεσματικό σουτ. Ο Σέρβος είχε πριν φύγει το ημίχρονο τη δική του ευκαιρία για γκολ, αλλά μόνος απέναντι στον Τζολάκη γλίστρησε.

Αργά

Κι ο Ολυμπιακός; Ο Μεντιλίμπαρ μάλλον δεν κατάλαβε τη σημασία του ματς. Εδωσε σε όλους ρεπό τη Δευτέρα και χρησιμοποίησε την ίδια ενδεκάδα (μόνη υποχρεωτική διαφοροποίηση ο Μουζακίτης αντί του Εσε) με την οποία ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Περιστέρι: άλλο είναι όμως ο Ατρόμητος κι άλλο ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος έβγαλε νωρίς τον Γιαζίτζι για να βάλει τον Γιάρεμτσουκ, πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο τον Ροντινέι αντί του Κοστίνια, έδωσε χρόνο και στους Ποντένσε και Εσε. Αλλά ό,τι αρχίζει λάθος δύσκολα διορθώνεται όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα φορμαρισμένη και συγκεντρωμένη. Ο Ολυμπιακός έχασε τις καλύτερες ευκαιρίες του στις καθυστερήσεις. Αργά, πολύ αργά.

Εκπληξη

Το Κύπελλο ως θεσμός υπάρχει για να γίνονται εκπλήξεις. Αυτές είναι πιο εύκολες όταν τα ματς Κυπέλλου είναι μονά. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τον ΟΦΗ χάνοντας στην «Οpap Arena» με 1-0: αν υπήρχε ρεβάνς θα είχε τις ελπίδες της. Η Ενωση γλύτωσε από το να βρεθεί πίσω στο σκορ στο ματς με τον ΟΦΗ και να πρέπει να επαναλάβει απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Κόντη την ανατροπή που έκανε στο πρωτάθλημα γιατί το σουτ του Νους στο 2ο λεπτό του ματς κατέληξε στο δοκάρι του Μπρινιόλι που ο κόουτς Νίκολιτς χρησιμοποιεί πάντα στο Κύπελλο. Ο Χρήστος Κόντης θέλησε να την αιφνιδιάσει όπως και στο ματς του πρωταθλήματος και έστειλε την ομάδα του στην επίθεση. Το ματς άνοιξε πολύ. Η συνέπεια αυτής της επιλογής ήταν να υπάρχουν εκατέρωθεν χώροι για ευκαιρίες: ο ΟΦΗ είχε μια – δυο ενοχλητικές για τον Μπρινιόλι επισκέψεις, αλλά η Ενωση ανταπέδωσε το δοκάρι του Νους με ένα δοκάρι του Γιόβιτς στο 44′ και είχε και αρκετές ακόμα ευκαιρίες με τον Πινέδα, τον Ελίασον, τον νεαρό Καλοσκάμη και τον Κοϊτά.

Σανσίδο

Οτι το ματς αυτό τελείωσε στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο ήταν παράδοξο. Η απορία όλων ήταν αν θα μπορούσε να συνεχίσει ο ΟΦΗ στον ίδιο ρυθμό και στην επανάληψη: το γρήγορο τέμπο είχε να κάνει με την απόφαση του Κόντη να επιτεθεί – η ΑΕΚ ακολουθούσε σε έναν ρυθμό που φαινόταν να τη βολεύει. Είχε κερδίσει τον ΟΦΗ τρεις φορές πριν από αυτό το ματς και ήταν λογικό ο Νίκολιτς να ελπίζει ότι η ομάδα του θα εκμεταλλευτεί τους χώρους (ή τις στημένες φάσεις) που ο ΟΦΗ άρχισε μετά το μισάωρο να παραχωρεί. Αλλά τα ματς Κυπέλλου δεν είναι πάντα μια υπόθεση λογικής. Οσο το ματς δεν ξεκολλούσε από το 0-0, γιατί η ΑΕΚ έχανε ευκαιρίες (είχε ένα δεύτερο δοκάρι με τον Μάριν), η πίστη του ΟΦΗ μεγάλωνε. Ο Νίκολιτς έριξε στο ματς και τον Βάργκα, ξεχνώντας(;) ότι αν η ομάδα του άφηνε χώρους θα μπορούσε και να το πληρώσει. Στο 77′ ο ΟΦΗ προειδοποίησε με τον Σανσίδο. Δυο λεπτά αργότερα ο ίδιος έκανε το 0-1. Ο ΟΦΗ έμεινε με 9 παίκτες στο τέλος: ο Νους και ο Λαμπρόπουλος αποβλήθηκαν στις καθυστερήσεις. Οι αποβολές τους είναι λεπτομέρειες μιας καταπληκτικής ιστορίας.

Ταχύτητα

Ο Λεβαδειακός που απέκλεισε την Κηφισιά επικρατώντας με 2-0 δεν είχε ακριβώς εύκολη δουλειά. Βρήκε το δεύτερο γκολ που έδιωξε κάθε άγχος μόλις στο 95′. Τότε μπερδεύτηκαν ο στόπερ Σόουζα και ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Ραμίρεζ και ο επερχόμενος Μπάλτζι βρήκε μπροστά του την μπάλα για να τελειώσει το ματς. Η Κηφισιά είχε δεχτεί και το πρώτο γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά σε αυτές του πρώτου ημιχρόνου. Τότε ο Μάγκνουσον με ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου που απέδειξε χθες ότι μπορεί να κερδίζει και ματς παίζοντας προσεκτικά στην άμυνα κι όχι μόνο πατώντας το γκάζι όπως κάνει στο πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζω πως έχει την καλύτερη επίθεση. Προσωπικά δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία: οι πιο πολλοί έλληνες προπονητές στο να παίζουν σκάκι με τον αντίπαλο είναι αρκετά ικανοί κι αυτό έκανε κι ο Παπαδόπουλος χθες. Ο Λεβαδειακός έφτασε στον ημιτελικό του Κυπέλλου: η σεζόν του είναι μοναδική. Θα έχει αντίπαλο τον ΟΦΗ. Που μπορεί να έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την ΑΕΚ αλλά δεν έχει την κεκτημένη ταχύτητα της ομάδας του Παπαδόπουλου.