Εποχές «Αθήνα 2004» θυμίζει η λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα. Η διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη της διοργάνωσης με την περιφορά της ολυμπιακής φλόγας έχει μετατραπεί σε παρέλαση VIP, influencers, τραγουδιστών, showgirls, ηθοποιών και «φίλων» που έχουν ελάχιστη ή καθόλου σχέση με τον αθλητισμό αλλά αναζητούν αγωνιωδώς λίγη λάμψη και κάποια κλικ. Οι Ιταλοί το πήγαν όμως ένα βήμα παρακάτω αφήνοντας στα κρύα του λουτρού για χάρη των «φίλων» και των «υποχρεώσεων» βετεράνους αθλητές. Αυτό που εξόργισε ακόμα περισσότερο τους ιταλούς πολίτες ήταν το λάθος των διοργανωτών να παραδώσουν την ολυμπιακή δάδα στα χέρια ενός πρώην ποδηλάτη που είχε αποκλειστεί λόγω ντόπινγκ.

Το στραβό κλίμα φάνηκε από τις πρώτες ημέρες κατά την άφιξη της δάδας στη Ρώμη. Εκεί την υποδέχτηκαν πολλοί παρατρεχάμενοι και κλακαδόροι δημοτικών συμβούλων αλλά και αθλητικών στελεχών. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε αντίδραση, το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε σχεδόν σε όλη την Ιταλία, μέχρι που η δάδα κατέληξε στον Μάρκο Φερτονάτι ο οποίος το 2007 βρέθηκε θετικός σε τεστοστερόνη και τιμωρήθηκε με διετή αποκλεισμό από την ομοσπονδία ποδηλασίας της Ιταλίας.

Ο άλλοτε πρωταθλητής πλήρωσε το λάθος του και έχει κάθε δικαίωμα να συνεχίσει τη ζωή του. Ωστόσο οι κανονισμοί των Ολυμπιακών Αγώνων που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Μιλάνου – Κορτίνα είναι σαφείς: «Οποιος έχει καταδικαστεί για ντόπινγκ αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής λαμπαδηδρόμου».

Η λαμπαδηδρομία έχει μετατραπεί σε δρώμενο των influencers, σε πασαρέλα δημοσιότητας και πεδίο δημοσίων σχέσεων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν πάψει από καιρό να συνδέονται με τον αθλητικό ρομαντισμό και το ευ αγωνίζεσθαι. Ο ομφάλιος λώρος με τα αθλητικά ιδεώδη κόπηκε από τη στιγμή που εισέβαλε η εμπορευματοποίησή τους, οι χορηγίες, τα μπόνους των αθλητών. Δεν είναι απαραίτητα κακή αυτή η εξέλιξη. Περισσότερο μοιάζει με προσαρμογή στη σημερινή πραγματικότητα στην οποία ωστόσο πρέπει να προσγειωθεί και η ηγεσία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο πάγκος που στήνει κάθε φορά όταν υπάρχει διοργάνωση, πουλώντας σε τιμές λαϊκής συναίσθημα και αγνά ιδεώδη πρέπει επιτέλους να αποσυρθεί. Από τη στιγμή που έχει αγωνιστεί η Ντριμ Τιμ και ο Μάικλ Τζόρνταν στη διοργάνωση κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται κάτι που έχει πάψει από καιρό να ισχύει.