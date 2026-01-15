Με την ολοκλήρωση των συναντήσεών του χθες στην Αθήνα, όπου είχε επαφές με τους ομολόγους του Γιώργο Γεραπετρίτη και Θάνο Πλεύρη, ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ βαν Βιλ, ο οποίος διατηρεί παράλληλα και το χαρτοφυλάκιο της Μετανάστευσης, μίλησε στα «ΝΕΑ» για τις διαβουλεύσεις επί ελληνικού εδάφους με έμφαση στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις καθώς και στην κοινή πρόκληση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέσω της δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης, πρόταση επί της οποίας Ελλάδα και Ολλανδία συμφωνούν. Και από την Αθήνα φροντίζει να εκπέμψει το μήνυμα ότι «τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης ανήκουν σε όλους μας…».

Ποια θέματα τέθηκαν στη συνάντηση με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών;

Ο υπουργός και εγώ συζητήσαμε διάφορα θέματα που απασχολούν όλο και περισσότερο τους πολίτες των χωρών μας αλλά και όλον τον κόσμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής επηρεάζουν διάφορα κράτη αλλά έχουν και κάτι κοινό: επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των λαών μας. Και φυσικά συζητήσαμε το πιο πιεστικό θέμα ασφάλειας προς το παρόν, την κατάσταση στο Ιράν, όπου το καθεστώς πάρα πολύ σκληρά και χωρίς λόγο στοχεύει στους διαδηλωτές και τους στερεί τη ζωή. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Ως ευρωπαίοι εταίροι και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Ολλανδία πρέπει να ενώσουν όλο και περισσότερο τις δυνάμεις τους στον κόσμο αυτόν. Η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως. Βλέπουμε ότι είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι και ένας σημαντικός παράγοντας της περιοχής, της ασφάλειας στην περιοχή. Ολο και περισσότερο η Ελλάδα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποδοχή μεταναστών, πράγμα που αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και απαιτεί συνεχή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Η Ολλανδία εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία της με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Επ’ ευκαιρία της επίσκεψής μου, συζητήσαμε περαιτέρω τρόπους για την ενδυνάμωση των κοινών προσπάθειών μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να σχολιάσω επίσης τη διπλωματική συνεισφορά της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και τη Γάζα, καθώς και στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Η ταύτιση Ελλάδας και Ολλανδίας στο Ουκρανικό διαπιστώσατε ότι είναι πλήρης;

Μιλήσαμε εκτεταμένα για τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Παραμένουμε ενωμένοι στη στήριξή μας στην ουκρανική ασφάλεια, κυριαρχία και δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει στηρίξει την Ουκρανία από τις πρώτες ημέρες της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 παρέχοντας εκπαίδευση σε F-16 και στις προσπάθειες άμυνας συνόρων. Και καθώς ο χειμώνας μαίνεται, η συνδυασμένη μας στήριξη στην Ουκρανία παραμένει ζωτικής σημασίας. Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας και τις υποδομές φυσικού αερίου της. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς ζέστη, ρεύμα ή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, με τους ευάλωτους να υποφέρουν περισσότερο.

Καλωσορίζω ιδιαίτερα τον ρόλο της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών για παροχή LNG. Επιπλέον η παράδοση φυσικού αερίου στην Ουκρανία απαιτεί συνεχή οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση του χειμώνα. Η Ολλανδία έχει παράσχει 463 εκατ. ευρώ για αγορά φυσικού αερίου, επείγουσες επισκευές και ανακατασκευές. Συμφωνήσαμε, επίσης, στην επείγουσα ανάγκη ενδυνάμωσης και διασφάλισης των συνόρων μας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Ολα αυτά χρειάζονται την κατανομή των βαρών, όπως επίσης την καινοτομία στον χώρο της άμυνας, πράγμα που συνεισφέρει στη συλλογική μας ασφάλεια. Επίσης, υπάρχουν εντυπωσιακές ευκαιρίες συνεργασίας. Μία από αυτές είναι η άμυνα και η επιθυμία της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την αμυντική της βιομηχανία. Πολλές από τις δικές μας εταιρείες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Ελλάδα για την επίτευξη αυτών των σκοπών ασφαλείας. Συγχαίρω την Ελλάδα για όλα αυτά που έχει κάνει σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα.

Ως ναυτικά κράτη μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υπάρχουν ασφαλείς θάλασσες. Και ακριβώς αυτό φάνηκε και στη θητεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα επαναλάβω πόσο σημαντική είναι για εμάς η σχέση μας με την Ελλάδα. Η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια και αυτό λόγω διαφόρων κοινών δράσεων σε πολλούς τομείς, στη γεωργία, το εμπόριο, τις ανθρώπινες σχέσεις, στον τομέα της Παιδείας και φυσικά στη μετανάστευση και την άμυνα. Η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, και στις δύσκολες αυτές εποχές χαίρομαι ιδιαίτερα για τη στενή συνεργασία των χωρών μας, για να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού.

Υπάρχουν νέες εξελίξεις προς διαβούλευση με το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κατευθυνθούν οι προσπάθειες των κρατών-μελών της ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο;

Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος και διαδραματίζει βασικό ρόλο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Επομένως, είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης. Είναι ζωτικής σημασίας η ορθή εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο να πραγματοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα εξωτερικά σύνορα ανήκουν σε όλους μας και ό,τι συμβαίνει εκεί επηρεάζει και εμάς στην Ολλανδία. Βλέπουμε αυτή την επίσκεψη ως μια τέλεια ευκαιρία να οικοδομήσουμε τη σχέση μας και να συζητήσουμε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε την επανέναρξη των μεταφορών αιτούντων άσυλο βάσει των ρυθμίσεων του Δουβλίνου, μαζί με τα άλλα στοιχεία του Συμφώνου.

Ανησυχείτε για τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας σε σχέση με τη Γροιλανδία και ποια θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να είναι η στάση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ;

Πρώτα απ’ όλα: το μέλλον της Γροιλανδίας εξαρτάται από τη Δανία και τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας της Αρκτικής. Για την Ολλανδία είναι σημαντικό οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Αρκτική να συζητούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αναζητούν συλλογικές λύσεις που βασίζονται στην αλληλεγγύη. Το ολλανδικό υπουργικό συμβούλιο θα λάβει θετική στάση σχετικά με μια πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ.