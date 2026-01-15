Υποτιμημένη χαρακτηρίζει την τιμή της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ισπανική Banco Santander, που δίνει σύσταση «outperform» (υπεραπόδοση), θέτοντας την τιμή-στόχο στα 49 ευρώ ανά μετοχή στα τέλη του 2026. Η Santander σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υποδομών και μεταφορών και βρίσκεται σε φάση βαθιάς εταιρικής αναδιάρθρωσης. Ο μετασχηματισμός αυτός ξεκίνησε με την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) στα τέλη του 2024 και συνεχίζεται με την προσθήκη και ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφορών την περίοδο 2026-2030.

Στην ανάλυση της Santander ανταποκρίθηκε η αγορά, με τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κλείνει στα 27,54 ευρώ το απόγευμα της Τετάρτης, καταγράφοντας άνοδο 8%, με 909.001 συναλλαγές. Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τον τελευταίο χρόνο, αφού η τιμή της διαμορφωνόταν κοντά στα 18 ευρώ στις αρχές του 2025. Σύμφωνα με τη Santander, η μετοχή διατηρεί σημαντικές προοπτικές ανόδου εντός του έτους, με το βασικό σενάριο να θέτει την τιμή-στόχο στα 49 ευρώ. Το αρνητικό σενάριο του «bear market», δηλαδή υπό συνθήκες ύφεσης στην αγορά, επίσης «βλέπει» άνοδο στα 30 ευρώ. Στο θετικό σενάριο της ακμάζουσας αγοράς (bull market), δε, η τιμή-στόχος που θέτει η Santander φτάνει τα 62 ευρώ ανά μετοχή!

Η ισπανική τράπεζα χαρακτηρίζει το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων «μηχανή αξίας» του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά περίπου το 85% της κυκλοφορίας στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους με διόδια, με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να αποτελεί το 75% της εύλογης αξίας του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητόδρομων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μέση σταθμισμένη διάρκεια άνω των 27 ετών και περιλαμβάνει την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό, την Κεντρική Οδό, την Ολύμπια Οδό, την Εγνατία Οδό και τον υπό κατασκευή ΒΟΑΚ. Επιπλέον, σημαντική αξία δίνει στην εταιρεία το υπό κατασκευή νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ποσοστό 32,46%.

Ταλέντο και καινοτομία στο Καστέλι

Την ανάδειξη ταλέντων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και την ενίσχυση καινοτόμων εγχειρημάτων και επιχειρήσεων βάζει σε πρώτο πλάνο το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης στο Καστέλι με τη διοργάνωση του SkyImpact Challenge, σε συνεργασία με το hub καινοτομίας Bizrupt, με έδρα την Κρήτη. Ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης Νίκος Αναστασίου δήλωσε σχετικά: «Το SkyImpact Challenge αποτελεί μια από τις σημαντικές δράσεις που έχει σχεδιάσει το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, αποσκοπώντας να καθιερωθεί η Κρήτη ως ένας μοχλός ανάπτυξης της Κρήτης, συνδυάζοντας την καινοτομία, τη γνώση και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Μέσα από ουσιαστικές συνέργειες με την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα επιθυμούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε καινοτόμες ιδέες να εξελιχθούν σε εφαρμόσιμες λύσεις για τον κλάδο των αερομεταφορών».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν δυνάμει επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις με έως τρία έτη λειτουργίας, ερευνητές/ερευνήτριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές/φοιτήτριες και επιστημονικές ομάδες. Το πρόγραμμα και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις διαδικτυακά στις 21 Ιανουαρίου και διά ζώσης στις 29 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι αιτήσεις για το SkyImpact Challenge θα υποβάλλονται από 14 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου και θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα επιλεγούν 10 ομάδες που θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη από το πρόγραμμα για την ωρίμαση των ιδεών τους. Εξ αυτών θα προκύψουν τρεις νικήτριες ομάδες, οι οποίες θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 2.000 (3ο βραβείο), 3.000 (2ο βραβείο) και 5.000 ευρώ (1ο βραβείο).