Σύμφωνα με μια κινέζικη παροιμία, πριν χτυπήσεις έναν σκύλο πρέπει να μάθεις ποιο είναι το αφεντικό του.

Στα υψηλά κλιμάκια της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε πολύ γρήγορα αντιληπτό πως ο Τσάμπι Αλόνσο έχει άγνοια από τη συγκεκριμένη παροιμία όταν αποφάσιζε να έρθει σε ρήξη με δύο ανθρώπους που θεωρούνται η αδυναμία του Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο πρώτος ήταν ο Ιταλός Αντόνιο Πίντους, υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, προσωπική επιλογή του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης και επί χρόνια στενός συνεργάτης των Ζιντάν και Αντσελότι. Ο εκ Τολόσα ορμώμενος προπονητής έθεσε τον Πίντους στο περιθώριο και χωρίς να το αντιληφθεί έριξε την πρώτη σφαίρα στον άνθρωπο που θα έπρεπε να σέβεται περισσότερο απ’ όλους.

Το δεύτερο σοβαρό λάθος του Αλόνσο ήταν η ρήξη στις σχέσεις του με τον Βινίσιους. Παρά τις ιδιοτροπίες του και τη φίλερι προσωπικότητά του, ο Πέρεθ του έχει τεράστια αδυναμία. Κάτι που μάλλον δεν γνώριζε ο βάσκος προπονητής. Ηταν λοιπόν θέμα χρόνου ο Αλόνσο να μετατραπεί σε παρία, να αμφισβητηθεί έντονα από την ηγεσία του κλαμπ και στο τέλος να εκπαραθυρωθεί.

Το να είσαι καλός προπονητής δεν είναι αρκετό για να αναλάβεις το τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να είσαι σοφός. Κι αυτή τη σοφία την αποκτάς με τον χρόνο, μέσα από εμπειρίες στους πάγκους και στην ίδια τη ζωή. Με λίγα λόγια, πρέπει να είσαι Αντσελότι. Η Ρεάλ δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι ένας γαλαξίας γεμάτος φωτεινά αστέρια που αποζητούν την ανεξαρτησία και τη λάμψη τους. Οποιος τολμήσει να τους την αμφισβητήσει έχει υπογράψει την καταδίκη του.

Ο τρόπος που επέλεξε να ηγηθεί ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ασυγχώρητος γιατί έχει αποτελέσει μέρος αυτού του σύμπαντος και γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες του. Αντί λοιπόν να τους ακολουθήσει προτίμησε να έρθει σε αντιπαράθεση με τα αστέρια. Τους ζητούσε να τρέχουν ακατάπαυστα, τους απασχολούσε για ώρες ολόκληρες για λεπτομέρειες που για παίκτες όπως ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους και ο Βαλδέρδε ήταν ανούσιες. Τους συμπεριφερόταν με αυταρχισμό και προσπαθούσε να τους πείσει πως απέναντί του ήταν όλοι ίσοι. Στην προσπάθειά του να πετύχει μπέρδεψε τη Λεβερκούζεν και τον Τσάκα με τη Ρεάλ και τον Μπέλιγχαμ. Η απόλυσή του ήταν νομοτελειακά τετελεσμένη όταν στο αεροπλάνο, κατά την επιστροφή από τη Σαουδική Αραβία, είπε στον γενικό διευθυντή της Ρεάλ Χοσέ Ανχελ Σάντσεθ πως κουράστηκε.