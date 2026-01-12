Η θητεία του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχτηκε σύντομη, μόλις 232 ημέρες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους, καθώς η διοίκηση των «μερένγκες» δεν πείστηκε από το πρότζεκτ του Ισπανού τεχνικού και αποφάσισε την απόλυσή του μετά την ήττα στον τελικό του ισπανικού Super Cup από την Μπαρτσελόνα. Πολλοί παίκτες έμαθαν για την απόφαση μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο 27χρονος Γάλλος σούπερ σταρ έγραψε στο Instagram:

«Ήταν σύντομο το διάστημα αλλά ήταν ευχαρίστηση να παίζω για σένα και να μαθαίνω από σένα. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή που είχε ξεκάθαρες ιδέες και ο οποίος ξέρει πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Την καλύτερη τύχη για το νέο σου κεφάλαιο».