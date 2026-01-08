Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε νίκη 2-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Alinma Stadium της Σαουδικής Αραβίας και προκρίθηκε στον τελικό του Supercopa de Espana. Την Κυριακή (11/1) οι μερένγκες θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα για το πρώτο ισπανικό τρόπαιο της χρονιάς.

Η Ρεάλ προηγήθηκε από πολύ νωρίς. Στο 2ο λεπτό, ο Βαλβέρδε εκτέλεσε φάουλ με δύναμη, η μπάλα ακούμπησε τον Όμπλακ και κατέληξε στα δίχτυα, χαρίζοντας το 1-0 στους μερένγκες.

Η Ατλέτικο είχε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά δεν βρήκε τρόπο να απαντήσει. Στην επανάληψη, στο 55′, ο Βαλβέρδε έδωσε την ασίστ στον Ροντρίγκο, ο οποίος πέρασε την αμυντική γραμμή της Ατλέτικο και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Μια λεπτό αργότερα, η Ατλέτικο μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά του Σόρλοτ από σέντρα του Σιμεόνε. Οι κολτσονέρος πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά η Ρεάλ κράτησε το προβάδισμά της, έχοντας κι άλλες ευκαιρίες για να «κλειδώσει» τη νίκη.