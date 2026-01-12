Η αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο ήρθε μετά από απόφαση του συλλόγου, ο οποίος επικοινώνησε με τον προπονητή και του παρουσίασε την απομάκρυνση ως αναγκαία. Αν και η επίσημη ανακοίνωση έκανε λόγο για «αμοιβαία συμφωνία», η πραγματικότητα είναι ότι η πρώτη κίνηση έγινε από τη Ρεάλ. Η συνάντηση κάλυψε όλα τα θέματα: ανάλυση της σεζόν και την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας.

Η ομάδα αισθάνθηκε ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας μετά από μια ασυνεπή σεζόν, που σημαδεύτηκε από έλλειψη συνέπειας και αρνητική αγωνιστική τάση. Ο Αλόνσο ξεκίνησε τη σεζόν με ενέργεια και νέες ιδέες, προσπαθώντας να εφαρμόσει διαφορετικά συστήματα και ρουτίνες, αλλά η έλλειψη εσωτερικής αρμονίας στα αποδυτήρια περιόρισε την αποτελεσματικότητά του.

Τα προβλήματα και η αποχώρηση που έγινε… αναγκαία

Τα προβλήματα εντάθηκαν από τραυματισμούς και παρατεταμένες απουσίες βασικών παικτών, ενώ η αδυναμία να μεταφέρει τη φιλοσοφία του στο γήπεδο οδήγησε σε μέτρια απόδοση και κακά αποτελέσματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ρεάλ υπέδειξε στον Αλόνσο ότι ήταν καλύτερο για όλες τις πλευρές να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Παρά το γεγονός ότι δεν σκόπευε να φύγει, ο προπονητής κατανόησε την κατάσταση και συμφώνησε στην αποχώρηση, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε με ενθουσιασμό αλλά ολοκληρώθηκε σημαδεμένο από εσωτερικές δυσκολίες και αστοχίες.