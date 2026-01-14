Ενα πράσινο στέλεχος, ανδρουλακικό στις εσωκομματικές του 2021 και δουκικό σ’ εκείνες του 2024, θα βρεθεί στη θεσσαλονικιώτικη παρουσίαση της «Ιθάκης» το Σάββατο. Η είδηση ήταν αρκετή για να ξεκινήσει και πάλι η σεναριολογία των μεταγραφών. Τρίτοι παρατηρητές, κομματικοί και παροικούντες τον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης αναρωτιούνται πόσους πασόκους μπορεί να προσελκύσει ο Τσίπρας και πόσους αριστερούς, νυν και παλιούς συριζαίους, είναι ικανή να στρατολογήσει η Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να ενισχύσουν τους «στρατούς» τους ενόψει της μάχης της Κεντροαριστεράς.

Βέβαια, την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός, που είναι ο μοναδικός εκφραστής του αντιμητσοτακισμού ο οποίος έχει δεχθεί ευθεία επίθεση από την επίδοξη εκπρόσωπο του αντισυστημισμού, την Καρυστιανού, εμφανίζεται να αγνοεί το κλίμα που αυτή δημιουργεί εναντίον των επαγγελματιών της πολιτικής, καλωσορίζοντας έναν πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στο πάνελ για το συγγραφικό του πόνημα. Ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, που φέρνει το μήνυμα της αυτοοργάνωσης, προσδοκά να βουτήξει και στην πασοκική δεξαμενή ψηφοφόρων και σ΄εκείνη όσων αποστρέφονται το «κατεστημένο» (σ΄εκείνη που φρονεί πως θα περπατήσει πάνω στο νερό της η πρόεδρος του Συλλόγου για τα Τέμπη, με άλλα λόγια).

Αν όμως το μονοπρόσωπο κίνημα βραχυκυκλώνει το επιτελείο της Αμαλίας και το δεύτερο επιχειρεί να εμβολίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να ρεφάρει τις απώλειες τις οποίες φαίνεται να έχει προς το πρώτο, ποιο θα κερδίσει τελικά το στάτους της αντιπολίτευσης που προσφέρει στους πολίτες εναλλακτική στο κυβερνών κόμμα; Η απάντηση στο ερώτημα δεν προκύπτει αβίαστα. Γι’ αυτό, όσοι κοιτούν τη μεγάλη εικόνα υποστηρίζουν πως η ρευστότητα που επικρατεί στο αντιπολιτευτικό τοπίο είναι πιθανό να εξελιχθεί σε περισσότερη αστάθεια.

Τα μέχρι τώρα νούμερα των γκάλοπ (με την επιφύλαξη πως σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν τις διαθέσεις των δημοσκοπικών δειγμάτων απέναντι σε δυνητικά, όχι σε υπαρκτά, κόμματα) υπονοούν ότι ο κατακερματισμός θα χειροτερέψει. Το κόμμα Καρυστιανού έχει σε αυτή τη φάση εισροές από όλα τα κόμματα διαμαρτυρίας, ενώ του Τσίπρα κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα αριστερόστροφα μικρά. Προς το παρόν, δηλαδή, δεν αναδεικνύεται κάποια δύναμη τόσο ισχυρή ώστε να απειλήσει το κυβερνών κόμμα. Αντιθέτως, προστίθενται κι άλλες μικρομεσαίες στον κατάλογο των αντιπολιτευόμενων. Ωστόσο, επειδή το μέγεθος μετράει στην πολιτική, τρεις, τέσσερις ή πέντε τέτοιες, παλιές ή νέες, όποια σειρά κατάταξης κι αν έχουν, δεν αλλάζουν δραματικά το πολιτικό σκηνικό.