Εως το τέλος του Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη παράδοση πετρελαίου μέσω του αγωγού Θεσσαλονίκης – Βόρειας Μακεδονίας από την HELLENiQ ENERGY.

Αν και ο εν λόγω αγωγός κατασκευάστηκε το 2002 από την εταιρεία VARDAX (με μετόχους τη HELLENiQ ENERGY σε ποσοστό 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας κατά 20%), από το 2013 είχε διακόψει τη λειτουργία του όταν είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους και τα διυλιστήρια OKTA στην περιοχή των Σκοπίων. Πλέον, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Ανδρέας Σιάμισιης, ο αγωγός επαναλειτουργεί και θα είναι σύντομα σε θέση να παραδίδει πετρέλαιο στις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, έχοντας τόσο οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την περιοχή, καθώς θα περιορίσει σημαντικά και την κίνηση χιλιάδων βυτιοφόρων που μέχρι σήμερα μεταφέρουν καύσιμα με προορισμό τα Σκόπια.

Οπως ανέφερε ο Α. Σιάμισιης, με την ενεργοποίηση του αγωγού αναμένεται η αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στην περιοχή του Κοσόβου και της Ν. Σερβίας, καθώς επί της ουσίας θα λειτουργεί ως ένας κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά πετρελαίου. «Αυτός ο αγωγός θα δώσει, όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά και στην Ελλάδα, αυξημένη βαρύτητα στο γεωπολιτικό σκηνικό», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY.

Παράλληλα ο Ανδρέας Σιάμισιης αναφέρθηκε και στις έρευνες υδρογονανθράκων που αναμένεται να ξεκινήσουν, λέγοντας ότι στο οικόπεδο «Ιόνιο 2», οι Exxon – Energean και η HELLENiQ ENERGY εκτιμούν ότι το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2027 θα πραγματοποιηθεί γεώτρηση.

Αναφορικά με τα θαλάσσια οικόπεδα που έχει η Chevron, με εταίρο τη HELLENiQ ENERGY («Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II», καθώς και για τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος» και «Α2»), είπε ότι και σε αυτές τις περιοχές, με ορίζοντα 12 έως 18 μηνών, θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες σε θαλάσσια blocks όπου μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει.