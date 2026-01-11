Η Repsol εξέφρασε την πρόθεσή της να τριπλασιάσει την παραγωγή αργού πετρελαίου στη Βενεζουέλα, από περίπου 45.000 βαρέλια ημερησίως σε 135.000. Την πρόταση αυτή παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ισπανικού ομίλου, Τζόσου Τζον Ιμάθ, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση συνοδεύεται από την προϋπόθεση δημιουργίας σταθερού εμπορικού και νομικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία και απόσβεση των επενδύσεων χωρίς τον κίνδυνο νέων κυρώσεων.

Ο Ιμάθ τόνισε τον μακροχρόνιο επενδυτικό ρόλο της Repsol στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος έχει επενδύσει πάνω από 21 δισ. δολάρια τα τελευταία 15 χρόνια στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην Πενσιλβάνια, το Τέξας και την Αλάσκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κοίτασμα Pikka στην Αλάσκα, η παραγωγή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος τριμήνου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο αυτό μπορεί να συμβάλει στην αναστροφή της μακροχρόνιας πτώσης της παραγωγής στην περιοχή.

Ενεργή παρουσία στη Βενεζουέλα

Ο επικεφαλής της Repsol υπογράμμισε τη διαχρονική παρουσία της εταιρείας στη Βενεζουέλα, όπου, σε συνεργασία με την Eni, συμμετέχει στην παραγωγή και παροχή φυσικού αερίου που καλύπτει περίπου το ήμισυ των αναγκών του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Όπως είπε, η εταιρεία διαθέτει ενεργές υποδομές και τεχνικό προσωπικό, γεγονός που της επιτρέπει να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή εφόσον αρθούν τα θεσμικά εμπόδια.

Το πλαίσιο της αμερικανικής πρωτοβουλίας

Η τοποθέτηση του Ιμάθ εντάσσεται στο ευρύτερο κάλεσμα της κυβέρνησης Τραμπ προς τις μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές για συμμετοχή στην ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στόχος είναι η εξασφάλιση επενδυτικών δεσμεύσεων έως και 100 δισ. δολαρίων, με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στις ΗΠΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι επικεφαλής μεγάλων ομίλων του κλάδου, όπως η Chevron και η Exxon Mobil. Αν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον, παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς η φθορά των υποδομών, η πολιτική αβεβαιότητα και η ανάγκη σαφών εγγυήσεων νομικής προστασίας συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις.

Χρηματοδότηση και επόμενα βήματα

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης της Τράπεζας Εισαγωγών-Εξαγωγών των ΗΠΑ για την παροχή εγγυήσεων χρηματοδότησης, ώστε να ενθαρρυνθεί η είσοδος ιδιωτικών κεφαλαίων. Για τη Repsol, η προοπτική αυτή συνδέεται με την επιθυμία επανέναρξης των εξαγωγών βενεζουελάνικου αργού, οι οποίες είχαν ουσιαστικά παγώσει λόγω του αμερικανικού εμπάργκο.

Σε μια περίοδο όπου η Βενεζουέλα αναζητά επειγόντως κεφάλαια και τεχνογνωσία για να ανακάμψει παραγωγικά, η πρόταση της Repsol αναδεικνύει τον ρόλο της ως ενός από τους λίγους ευρωπαϊκούς ομίλους που παραμένουν ενεργοί στη χώρα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η επιστροφή διεθνών επενδύσεων θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα, την προβλεψιμότητα και τις πολιτικές εγγυήσεις που θα συνοδεύσουν το άνοιγμα του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας.