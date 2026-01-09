Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας συνέλαβαν δεξαμενόπλοιο που αναχώρησε από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς επίσημη έγκριση.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συντονισμό με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας, συνέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτό το δεξαμενόπλοιο τώρα επιστρέφει στη Βενεζουέλα και το πετρέλαιο θα πωληθεί μέσω της ΜΕΓΑΛΗΣ Ενεργειακής Συμφωνίας, την οποία έχουμε δημιουργήσει για τέτοιες πωλήσεις», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το δεξαμενόπλοιο Olina συνελήφθη στην Καραϊβική. Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που γίνεται στόχος μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συναντάται παράλληλα στην Ουάσινγκτον με μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους, επιδιώκοντας να τους συσπειρώσει γύρω από τη στρατηγική του για αυστηρότερη επιτήρηση της Βενεζουέλας και να τους ενθαρρύνει να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στην εκμετάλλευση του πετρελαίου της χώρας.