ΗΠΑ και Βενεζουέλα επιχειρούν να επαναπροσεγγιστούν, καθώς Αμερικανοί διπλωμάτες πραγματοποιούν συνομιλίες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων που έχουν διακοπεί από το 2019, μετά την πτώση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τις πρώτες απελευθερώσεις αντιφρονούντων.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή της «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία» για την αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονταν ήδη στο Καράκας, γεγονός που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος, λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ακύρωσε» δεύτερη επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας, καθώς το Καράκας «συνεργάζεται» με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απελευθέρωση αντιφρονούντων «πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση» και σημείωσε πως οι δύο χώρες συνεργάζονται «για την ανοικοδόμηση» της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η Ροντρίγκες, από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι η Βενεζουέλα δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» της Ουάσινγκτον, εκφράζοντας παράλληλα «την αφοσίωσή της προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο».

Διπλωματικές επαφές και ρωσική παρουσία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι υποδέχθηκε τον Ρώσο πρέσβη Σεργκέι Μελίκ-Μπαγκντασαρόφ, επισημαίνοντας πως συνεχίζεται «το πρόγραμμα συνεργασίας» με τη Μόσχα.

Μετά από συνομιλίες με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και Γουστάβο Πέτρο, καθώς και με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η Ροντρίγκες «επανέλαβε» ότι η χώρα της θα αντιταχθεί «μέσω της διπλωματικής οδού» στην «παράτυπη επίθεση» της 3ης Ιανουαρίου, όταν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί πριν την αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

Πετρελαϊκές σχέσεις και αμερικανικές πιέσεις

Η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να εμποδίζει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας. Χθες ανακοίνωσε τη σύλληψη ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου στα διεθνή ύδατα, του πέμπτου μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο στελέχη μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, προτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις για πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

«Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε πως δεν θα προχωρήσει άμεσα σε νέες επενδύσεις, εκτιμώντας ότι «είναι αδύνατο να επενδύσει κανείς εκεί» υπό τις παρούσες συνθήκες.

Απελευθερώσεις κρατουμένων και αντιδράσεις

Ο εξόριστος αντιφρονών Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, από την Ισπανία, ζήτησε να αναγνωριστεί η νίκη του έναντι του Μαδούρο στις εκλογές του 2024.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον «την επόμενη εβδομάδα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, «πολλοί κρατούμενοι» αναμένεται να απελευθερωθούν. Συγγενείς αντιφρονούντων συγκεντρώθηκαν έξω από φυλακές του Καράκας, ελπίζοντας σε νέα απελευθέρωση.

«Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα», έλεγαν οικογένειες έξω από τη φυλακή Rodeo I, όπου πολλοί διανυκτέρευσαν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Ο δικηγόρος της οργάνωσης Foro Penal, Αλφρέντο Ρομέρο, ανέφερε ότι μόνο εννέα κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ «811 πολιτικοί κρατούμενοι» παραμένουν έγκλειστοι στη χώρα.

«Από τους 87 πολιτικούς κρατούμενους με ξένη υπηκοότητα, δύο είναι Αμερικανοί πολίτες», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

Πέντε Ισπανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι έφτασαν χθες στη Μαδρίτη, ανάμεσά τους και η ακτιβίστρια και δικηγόρος Ροθίο Σαν Μιγκέλ.

Αναταραχή στο Καράκας

Στους δρόμους της πρωτεύουσας, μέλη των colectivos — παραστρατιωτικών ομάδων που περιπολούν οπλισμένα στις γειτονιές — καταγγέλλουν «πολλές προδοσίες» που οδήγησαν στην αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

«Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε», δηλώνει ο Γουίλιαμ, μέλος του colectivo Boina Roja, αποτυπώνοντας το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη Βενεζουέλα.