Ευθεία επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) με ανακοίνωσή της που αποτυπώνει την επιθετική στάση της Ρωσικής Εκκλησίας απέναντι στο Πατριαρχείο. «Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», σημειώνει η ανακοίνωση, όπως τη μεταδίδει το πρακτορείο TASS, προσθέτοντας τον ισχυρισμό ότι ο Πατριάρχης «βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο». «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί», συνεχίζει σε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, «σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας». Δεν ευθύνεται ο Βαρθολομαίος, αλλά η στήριξη του ρώσου Πατριάρχη Κύριλλου στον Πούτιν και την εισβολή στην Ουκρανία…

Ενταλμα σύλληψης του Ισραηλινού

Νέες διαστάσεις απέκτησε στο Ισραήλ η υπόθεση των πολιτικών συμβούλων που συνδέθηκαν και με τη ΝΔ σε πρόσφατο ρεπορτάζ της «Haaretz» καθώς έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του πρώην συμβούλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γίσραελ Αϊνχορν, που έχει διαφύγει στη Σερβία και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία μάρτυρα στην υπόθεση διαφθοράς όπου έχει εμπλακεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός, καθώς και για διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα «Bild». Ο Αϊνχορν ανήκει στην ομάδα συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας που είχε αναφερθεί ότι είχαν εμπλοκή στην προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ το 2023. Στο δημοσίευμα, συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι ανώτεροι επιτελείς του έλληνα Πρωθυπουργού είχαν συναντήσεις με την ομάδα συμβούλων του Αϊνχορν, υπό άκρα μυστικότητα, καθώς το κυβερνών κόμμα δεν επιθυμούσε να συνδεθεί δημόσια μαζί τους ενώ συνεχίζονταν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των υποκλοπών με το Predator.

Η Καρυστιανού ετοιμάζει πρόγραμμα

«Το μόνο σίγουρο είναι πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς» επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί όταν θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. «Εγώ, πραγματικά, μετά τον θάνατο της κόρης μου, βλέποντας όλα αυτά, θεωρώ πως μπήκα σε μια αποστολή», είπε (Αnt1), «για εμένα, ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και μέσα από αυτό και η δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και διαπλοκής». Οσο για τους πολιτικούς που δηλώνουν ενδιαφέρον συμπόρευσης ήταν και πάλι απόλυτη στην άρνησή της – η οποία φαίνεται να περιλαμβάνει και τον Φαραντούρη.

Οι συγγενείς ζητούν την παραίτησή της

Οι δηλώσεις αυτές είχαν και άμεση αντίδραση από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Λίγη ώρα αργότερα γνωστοποίησαν ότι έχουν απευθυνθεί στην Καρυστιανού γραπτώς ήδη από το περασμένο Σάββατο, ζητώντας την παραίτησή της από την προεδρία. Aπόφαση που σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ομόφωνη.

Η «περικύκλωση» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τον προβληματικό ρόλο του ιδιώτη «τεχνικού συμβούλου» του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού επί ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Μωυσίδης, στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου έκανε λόγο για «περικύκλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς» που στόχευαν στα χρήματα του Οργανισμού, αναφερόμενος στις εταιρείες Neuropublic και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Οπως έχει προκύψει από την έρευνα, ο Μωυσίδης είχε αποπειραθεί να μεταφέρει τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο (τη Neuropublic) στον οργανισμό. Ομως μια καθυστέρηση σε πληρωμές το καλοκαίρι του 2016 οδήγησε στην παραίτησή του, κατόπιν απαίτησης των Κρητικών του ΣΥΡΙΖΑ… Χθες ήταν ξεκάθαρος στο ότι «τα ΚΥΔ και o τεχνικός σύμβουλος λειτουργούσαν σαν μια “μέγγενη” έναντι των αγροτών». Υποστηρίζοντας πως αν το κράτος είχε πάρει τα μέτρα του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ «μπορούσε να σταθεί στα πόδια του», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Κύπρος για παράδειγμα είχε 50.000 ΑΦΜ να ελέγξει με 170-180 εργαζόμενους. Εμείς είχαμε 715.000 ΑΦΜ με 500 εργαζόμενους, δεν βγαίνει». Περιέγραψε, με άλλα λόγια, μια εξάρτηση στον ιδιώτη που θα μπορούσε να φτάσει ως την «υποκατάσταση» του Οργανισμού. Ξεκαθάρισε, πάντως ότι παρά τα προβλήματα, δεν υπήρχε τότε σκάνδαλο σαν το σημερινό.

Ο Νότος τούς ενώνει

Κυριάκος Μητσοτάκης και Πέδρο Σάντσεθ έρχονται από αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα, αλλά τους ενώνουν οι προκλήσεις του ευρωπαϊκού Νότου. Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν από τη Μαδρίτη, με αναφορές σύγκλισης όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, το Μεταναστευτικό και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Η συνάντησή τους έγινε στη σκιά της ανησυχίας για τη Γροιλανδία και αμφότεροι υπογράμμισαν, ότι πρέπει να πρυτανεύσει το διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.