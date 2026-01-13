Μεγάλη και καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα του Ασπροπύργου, περιοχές με έντονη εγκληματική δραστηριότητα και συχνά επεισόδια έντασης με τις Αρχές. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, έπειτα από σοβαρά περιστατικά που προηγήθηκαν το προηγούμενο βράδυ στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όπου άτομα προκάλεσαν σκηνικό έντασης βάζοντας φωτιές σε αντικείμενα, επιτιθέμενα σε διερχόμενα οχήματα και στήνοντας οδοφράγματα. Στο σημείο πετάχτηκαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο, σε όχημα εταιρείας security, καθώς και σε περιπολικά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός στο κεφάλι, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, η Ομάδα ΔΙΑΣ, η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, η ΟΕΠΤΑ και το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο δρα σε καταυλισμούς και εστίες παραβατικότητας. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την αποκατάσταση της τάξης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν συστηματικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν ευρήματα που οδήγησαν σε περαιτέρω ενέργειες. Σε κατοικία βρέθηκε κυνηγετική καραμπίνα και έξι κάμερες παρακολούθησης, ενώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκε καταγραφικό σύστημα και δύο κάμερες. Από τα αποτελέσματα της επιχείρησης προέκυψε η σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 118 έλεγχοι ατόμων και οχημάτων, επιβεβαιώνοντας παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις αυτού του είδους δεν είναι μεμονωμένες, αλλά αποτελούν μέρος ενός διαρκούς στρατηγικού σχεδίου, που αποσκοπεί όχι μόνο στην άμεση καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συνεχής παρουσία και οι στοχευμένες παρεμβάσεις επιδιώκουν να εμπεδώσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους κατοίκους του Ασπροπύργου, με απώτερο στόχο την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας στις γειτονιές που αντιμετωπίζουν αυξημένη παραβατικότητα.