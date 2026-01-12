Για τη Βεγγάζη προγραμματίστηκε να αναχωρήσει μεθαύριο πολυπληθής ελληνική επιχειρηματική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είχε την επιμέλεια όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών με τις περίπου 40 ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν από τους κλάδους της πληροφορικής και τεχνολογίας, των κατασκευών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της μηχανικής, της υγειονομικής περίθαλψης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η πρώτη μέρα της ελληνικής αποστολής στην Ανατολική Λιβύη, κατά την οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες του το πρώτο ελληνολιβυκό επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνει το Λιβυκό Ταμείο για την Ανάπτυξη και Ανοικοδόμηση (Libyan Development and Reconstruction Fund), θα σφραγιστεί από ένα τετ α τετ του υφυπουργού με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Μπελκάσεμ Χαφτάρ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Οργανισμού Ανασυγκρότησης και Ανοικοδόμησης για την Ανατολική Λιβύη. Οι δυο τους, εξάλλου, θα πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του φόρουμ με στόχο την υπογραφή συμφωνιών, οι οποίες θα επιτρέψουν ακολούθως να «τρέξουν» τα ανάλογα πρότζεκτ ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το διήμερο της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Βεγγάζη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια διπλωματικής επαναπροσέγγισης της Ελλάδας με τη Λιβύη, στην οποία νέα ώθηση είχε δώσει η διπλή αποστολή του Γιώργου Γεραπετρίτη τον Ιούλιο σε Βεγγάζη και Τρίπολη.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε επισκεφθεί την Ανατολική Λιβύη στις 6 Ιουλίου, όπου είχε διμερή επαφή και με τον γιο Χαφτάρ, Μπελκάσεμ, ο οποίος στη συνέχεια πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την τότε επίσκεψη του Μπελκάσεμ Χαφτάρ στην ελληνική πρωτεύουσα, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης, ενώ έθεσαν επί τάπητος τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών δίνοντας έμφαση στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Αθήνα και Βεγγάζη αποδεικνύουν πως συνεχίζουν να δεσμεύονται από την κοινή στόχευση για στήριξη της διμερούς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και για εμβάθυνση των επαφών σε θεσμικό επίπεδο, την ώρα που για την ελληνική πλευρά αποτελεί διαρκές ζητούμενο η μη κύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη.

Το εν λόγω ζήτημα είχε συζητηθεί εκ νέου μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν είχε επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ, στον οποίο ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την ελληνική θέση περί ακυρότητας του τουρκολιβυκού μνημονίου, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως η Ελλάδα σέβεται απόλυτα την κυριαρχία της Λιβύης και υποστηρίζει την επίλυση του Λιβυκού μέσω της διεξαγωγής δίκαιων και ελεύθερων εκλογών, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις.

Η Αθήνα πάντως δείχνει αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει το στοίχημα της Λιβύης στην τύχη του, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους και με τις δύο πλευρές αλλά και με παράγοντες που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις εξελίξεις, όπως είναι η ειδική απεσταλμένη και επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη Χάνα Τέτε, ο αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπτνελάτι, που αποτελεί κομβικό σύνδεσμο με την πλευρά της Βεγγάζης, καθώς και ο αμερικανικός παράγοντας που ενδιαφέρεται έντονα για την περιοχή στο πλαίσιο νέων ενεργειακών πρότζεκτ και εν αναμονή της ολοκλήρωσης των οριοθετήσεων θαλάσσιων ζωνών προκειμένου να υλοποιηθούν πιο άμεσα και ανέφελα σημαντικές επενδύσεις από ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Chevron. Σε εκκρεμότητα, βεβαίως, βρίσκεται ο καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του δεύτερου γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας – (Δυτικής) Λιβύης που πρόκειται να διεξαχθεί αυτή τη φορά στην Τρίπολη, την ώρα που η Αγκυρα, μέσω του Χακάν Φιντάν, επιμένει να πατά γερό πόδι στην ευρύτερη περιοχή, προτρέποντας εσχάτως και τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν «εποικοδομητική επιρροή» στη Λιβύη.