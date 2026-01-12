Δεν πουλάνε όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, γι’ αυτό και συνήθως τα ελλαδικά ΜΜΕ δεν αναφέρονται σε αυτά. Αλλά, όπως και να το κάνουμε, η Κύπρος αυτή την περίοδο προεδρεύει της Ευρώπης. Και ενώ βασίμως δεν μας απασχόλησε το κιτς της δαπανηρής και επιδεικτικής γιορτούλας για αυτή την προεδρία, οφείλουμε να ασχοληθούμε με το βίντεο που μερικές μέρες τώρα έχει συμβάλει σε έναν άνευ προηγουμένου κλυδωνισμό της κυπριακής ηγεσίας.

Το βίντεο αυτό δείχνει τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη, πρόσωπο που βρίσκεται στο περιβάλλον του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπο Χαραλάμπους και άλλους να συνομιλούν με επενδυτές (ή «επενδυτές») στον τομέα της ενέργειας. Οι επενδυτές ζητούν πολιτικές εξυπηρετήσεις και προσφέρουν εισφορές στο κομματικό ταμείο και σε άλλα ταμεία. Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με όσα ακούγονται, μπορεί να δοθεί μέσω του ταμείου της πρώτης κυρίας.

Η Κύπρος έχει την πρωτοτυπία να συντηρεί ταμείο που το διαχειρίζεται η σύζυγος του προέδρου. Λειτουργεί από το 2015 και διαχειρίζεται δωρεές ιδιωτών, εταιρειών και έσοδα από φιλανθρωπική δραστηριότητα. Εχει συχνά ασκηθεί κριτική στο ταμείο αυτό – ευλόγως ασκείται και σήμερα. Η χθεσινή παραίτηση της πρώτης κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, δεν μπορεί να σημαίνει άφεση: ο αναδρομικός έλεγχος είναι αυτονόητος.

Οσα αποκαλύφθηκαν προκάλεσαν σοκ. Οσο κι αν είναι βυθισμένη στον κυνισμό μια ιθύνουσα τάξη, είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει τέτοια δημόσια έκθεση όπως αυτή που κάνει το συγκεκριμένο, προσβάσιμο σε όλους, υλικό. Το Προεδρικό προσπάθησε να τα ρίξει στους Ρώσους, ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση της Ρωσίας για να εκθέσει την Κύπρο. Ακόμα κι έτσι να είναι, οι διάλογοι είναι καθαροί. Επιχειρηματίες, ή ψευτοεπιχειρηματίες, νταραβερίζονται με ανθρώπους της προεδρικής εξουσίας. Κι αυτό είναι ένδειξη πολιτικής και επιχειρηματικής συναλλαγής – στην Ελλάδα το λέμε διαπλοκή και διαφθορά.

Η υπόθεση πλήττει τον ίδιο τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις. Οπως παρατηρούν γνώστες της θεσμικής λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ό,τι αποκαλύφθηκε με το βίντεο μοιάζει πολύ με ανάλογη υπόθεση με τον πρώην γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί. Ο Σαρκοζί είχε κατηγορηθεί ότι έλαβε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας από γνωστή δισεκατομμυριούχο, μέσω μεσαζόντων, με αντάλλαγμα την πρόσβαση επιχειρηματιών στο προεδρικό περιβάλλον. Το χρήμα διοχετευόταν εκτός επίσημων λογαριασμών. Ο Σαρκοζί δικάστηκε γι’ αυτή την υπόθεση. Στη δίκη επέμεινε ότι δεν αποδείχθηκε πώς πήρε χρήματα ο ίδιος. Το δικαστήριο δεν αποδέχτηκε αυτό το επιχείρημα. Αρκούσαν η πρόθεση του προέδρου και η διαδρομή του χρήματος. Ετσι βρέθηκε ο Σαρκοζί στη φυλακή.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν κινδυνεύει να έχει την τύχη του Σαρκοζί. Ωστόσο, τα προβλήματά του είναι μεγάλα. Εξελέγη πριν από τρία χρόνια, διαθέτοντας μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο. Σήμερα, δύο χρόνια πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, το κεφάλαιο αυτό έχει εξανεμιστεί. Πολιτεύθηκε ανέμπνευστα, κατηγορήθηκε για νεποτισμό, ελέγχεται για την ελλιπή αντιμετώπιση των πυρκαγιών το περασμένο καλοκαίρι – ενώ στο εθνικό ζήτημα η διακυβέρνησή του χαρακτηρίζεται από ακινησία.

Του έμενε η επίκληση μιας πολιτικής καθαρότητας. Το βίντεο που συγκλονίζει την Κύπρο αφαιρεί κι αυτή τη δυνατότητα. Το επόμενο διάστημα θα είναι περίοδος φθοράς και μεγάλης δοκιμασίας γι’ αυτόν.

Η Κύπρος έχει μια υποχρέωση: να επενδύσει σε ένα πρόσωπο δοκιμασμένο και άφθαρτο – έναν ηγέτη με διεθνή απήχηση, εχθρό του λαϊκισμού και οπαδό της λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Το πολιτικό σύστημα στο νησί καλείται να δείξει υπευθυνότητα, σύνεση και θάρρος.

Υποκλίνεσαι, το ξέρω υποκλίνεσαι

Η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο και οι πρώτες συγκρούσεις με αντιπάλους της, στην αντιπολίτευση, που θεωρούν ότι απειλούνται από την πολιτική παρουσία της δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα. Για την ώρα, όμως, μια σειρά προσωπικότητες του αντισυστήματος, που μια χαρά την είχαν βολέψει στο πολιτικό προσκήνιο, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, ήδη έχουν αρχίσει την προσπάθεια να ενταχθούν στο υπό κυοφορία κόμμα της. Και μπορεί να μην ξέρουν αραμαϊκά για να συνεννοηθούν με τη γερόντισσα που κατευθύνει ιδεολογικά και πολιτικά το σχήμα αυτό, ξέρουν όμως μια γλώσσα πολύ πιο διαδεδομένη και πολύ γνωστή σε όλους: τη γλώσσα της υπόκλισης.

Ηδη, λοιπόν, εκτός από τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος ήδη απορρίφθηκε από τη γερόντισσα που μιλάει αραμαϊκά και πάει στράφι η εξέγερσή του απέναντι στο κόμμα που τον έστειλε στις Βρυξέλλες, τη διάθεσή τους να στρατευτούν μαζί της εξέφρασαν δυο τεράστιες πολιτικές προσωπικότητες. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, πρώην συριζαίος και εσχάτως κασσελακικός ανεξάρτητος βουλευτής, που θυσιάζεται αν τον καλέσουν στο κόμμα. Μαζί του, επίσης έτοιμος να θυσιαστεί, εμφανίζεται ο Γιώργος Κύρτσος. Θα ετοιμάζονται κι άλλοι.

Συνηγορώ να τους πάρει η γερόντισσα. Η πολιτική ζωή έχει ανάγκη από λίγη, πώς να το πω; – ας το πω αλεγρία.