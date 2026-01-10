Η Rio Tinto και η Glencore βρίσκονται σε νέες συνομιλίες για συγχώνευση που θα μπορούσε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης μετάλλων στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μεγάλη ζήτηση για χαλκό και άλλα μέταλλα κάνει ξανά τον κλάδο να στρέφεται σε μεγάλες εξαγορές με στόχο οικονομίες κλίμακος, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και κέρδη. Η Glencore και η Rio Tinto επιβεβαίωσαν χωριστά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για συμφωνία που θα αφορά πλήρη ανταλλαγή μετοχών, επανεξετάζοντας το σενάριο συγχώνευσης που είχε συζητηθεί για πρώτη φορά πριν από περίπου ένα χρόνο.

Ερχονται μέτρα για τον παράνομο τζόγο

Το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2026 που θα κατατεθεί στη Βουλή θα αφορά τον παράνομο τζόγο και τις νέες παρεμβάσεις για την καταπολέμησή του. Με τις νέες ρυθμίσεις, που σύντομα θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, αυστηροποιούνται οι ποινές σε περιπτώσεις παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα προβλέπεται άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος. Επίσης αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ, έρχονται «καμπάνες» για τους παραβάτες και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Παρέμβαση για τα ασφάλιστρα υγείας

Το θέμα της αύξησης των ασφαλίστρων υγείας φέρνει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, με τη Μιλένα Αποστολάκη να κάνει λόγο για άμεσο κίνδυνο νέων υπέρογκων αυξήσεων στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας. Με επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να σταματήσει η εφαρμογή καταχρηστικών όρων και η αυθαίρετη αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων υγείας, ιδιαίτερα όσο εκκρεμεί η κατάρτιση του νέου σχετικού δείκτη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι οι εξοντωτικές αυξήσεις των τελευταίων ετών είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών, όπως η υιοθέτηση του δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ, που άνοιξε τον δρόμο σε ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις και εξανάγκασε χιλιάδες ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν ισόβια συμβόλαια που πλήρωναν επί δεκαετίες, αλλά και η σκόπιμη καθυστέρηση στην αντικατάστασή του.

ΤΙΤΑΝ: εξαγορά της Keystone Cement Company

Η Titan America, θυγατρική της Titan, ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 310 εκατ δολάρια. Η συναλλαγή συμπεριλαμβάνει σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσυλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ. Το εργοστάσιο μπορεί να εξυπηρετήσει αγορά 6,2 εκ. τόνων ετησίως στις πολιτείες της Πενσυλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Οχάιο, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού μεταφορικών δικτύων. Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τις πωλήσεις της Titan America, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και να βελτιώσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους.