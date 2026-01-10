Οπως το 2025 έτσι και το 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα συνεχίσει να επιφυλάσσει εκπλήξεις και να αψηφά τους καθιερωμένους κανόνες. Οι πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς το έχουν ήδη δείξει αυτό. Ο πόλεμος του Πούτιν και η βιομηχανική ισχύς της Κίνας προστίθενται στη λίστα των παγκόσμιων ζητημάτων. Παρ’ όλα αυτά, βλέπω καλούς λόγους για κάποια αισιοδοξία για το 2026:

Κοιτάζοντας πίσω, ορισμένοι βασικοί κίνδυνοι δεν υλοποιήθηκαν το 2025. Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε την Ουκρανία. Και η παγκόσμια οικονομία έχει αντέξει τις δασμολογικές κινήσεις καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Ο Τραμπ χάνει την υποστήριξη στις ΗΠΑ. Πολλοί Αμερικανοί τώρα τον κατηγορούν για το υψηλό κόστος ζωής. Σύμφωνα με το electionbettingodds, η πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου έχει αυξηθεί στο 77%.

Η Ευρώπη χρηματοδοτεί την Ουκρανία για δύο ακόμη χρόνια. Αυτό βοηθάει. Για αυτόν τον κοινό και σαφώς καθορισμένο σκοπό, τα ευρωομόλογα αποτελούν μια καλή επιλογή.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο. Τα εισοδήματα αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές. Μπορεί να σκάσει μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης; Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Στο παρελθόν, ορισμένες άλλες πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες έχουν επίσης υποστεί προσωρινές διορθώσεις έπειτα από περιόδους ευφορίας.

Το 2026 δεν θα είναι εύκολο. Λίγες χρονιές είναι. Συνολικά, οι προοπτικές δεν είναι και τόσο άσχημες. Να έχουμε μια υπέροχη κι ελπίζουμε πιο ειρηνική νέα χρονιά.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg