Υστερα από τρεις εβδομάδες διακοπής φτάνει και για την ΑΕΚ η ώρα της επιστροφής στη δράση. Με την απορία για το κατά πόσο αυτή η διακοπή θα έχει επηρεάσει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία μετρούσε μέχρι τότε δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δώδεκα στα τελευταία της 13 παιχνίδια. Ο σέρβος τεχνικός είχε χαρακτηρίσει αναγκαίο κακό τη διακοπή αφού έβλεπε πως πολλοί από τους παίκτες του ήταν στα όριά τους και είχαν ανάγκη από ανάσες. Η επιστροφή θα βρει τους Κιτρινόμαυρους ενισχυμένους αφού πέρα από τις μεταγραφές των Βάργκα και Γκεοργκίεφ, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που επανέρχονται από τραυματισμούς.

Οπως είναι οι Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς που είναι διαθέσιμοι, με τους Ζίνι, Πιερό να παραμένουν όμως αμφίβολοι. Το παιχνίδι με τον Αρη είναι απλά το ξεκίνημα σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ΑΕΚ με παιχνίδια για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, αλλά και ένα ματς που έχει και κάποιον συμβολισμό. Η Ενωση θα βρει απέναντί της ξανά έναν δικό της άνθρωπο, τον Μανόλο Χιμένεθ, στο γήπεδο όπου ο Ανδαλουσιανός έκανε το ντεμπούτο του ως προπονητής του Δικεφάλου στο μακρινό πια 2010. Ο Αρης στο Κλ. Βικελίδης ήταν η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε ο Χιμένεθ ως προπονητής της ΑΕΚ στις 17 Οκτωβρίου εκείνου του έτους, με την Ενωση να παίρνει μία σπουδαία νίκη.

Διέλυσε τον Αρη με 4-0 σε μία μαγική βραδιά του Νάτσο Σκόκο που πέτυχε δύο γκολ, με το πρώτο από αυτά να είναι ένα από τα καλύτερα της καριέρας του με σουτ λίγο πάνω από τη σέντρα. Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε η πορεία του Χιμένεθ στην ΑΕΚ, η οποία πέρασε στη συνέχεια από 40 κύματα, είχε ακόμη τρεις θητείες, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, βαριές ήττες, αήττητο σερί στην Ευρώπη και γενικά λίγο από όλα.

Καλή παράδοση, αλλά…

Τώρα η Ενωση θα τον βρει αντίπαλο στο ίδιο γήπεδο και σε μία καλή συγκυρία για τον Αρη, που τόσο στο κλείσιμο του 2025 όσο και στο ξεκίνημα του νέου έτους δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και πολύ πιο ανταγωνιστικός απ’ ό,τι πριν.

Σε μία έδρα όπου δεν νίκησαν στο πρωτάθλημα ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός, ενώ και η ΑΕΚ στον πρώτο γύρο τα βρήκε σκούρα και παρότι έχασε πολλές ευκαιρίες, νίκησε με ένα γκολ του Ζίνι προς το φινάλε. Το εντυπωσιακό βέβαια για την Ενωση είναι το ότι έχει να χάσει στο Κλ. Βικελίδης από τις 14 Μαΐου 2022, σε εκείνο το 0-2 που έγινε 3-2 μέσα σε λίγα λεπτά και έστειλε τον Αρη στα προκριματικά του Conference League και την ΑΕΚ εκτός Ευρώπης. Στη συνέχεια ήρθε ο Ματίας Αλμέιδα και μέχρι και σήμερα ο Δικέφαλος δεν έφυγε ξανά ηττημένος από το συγκεκριμένο γήπεδο. Στα πέντε παιχνίδια που ακολούθησαν για το πρωτάθλημα η Ενωση έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Δύο φορές έχει παίξει και για το Κύπελλο όπου την πρώτη ήρθε ισόπαλη με 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση και αποκλείστηκε στα πέναλτι, ενώ τη δεύτερη, πέρυσι, προκρίθηκε με ισοπαλία (1-1) έχοντας νικήσει στο πρώτο παιχνίδι. Εχει χτίσει μία καλή παράδοση στο συγκεκριμένο γήπεδο η ΑΕΚ, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία θα έχει στο μεθαυριανό παιχνίδι.

«Βήμα μπροστά η ΑΕΚ»

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν δηλώσεις του μάνατζερ του Μπάρναμπας Βάργκα, Πέτερ Πάουνοχ, στην Ουγγαρία, ο οποίος εξηγεί την απόφαση του πελάτη του να επιλέξει την ΑΕΚ. «Η ΑΕΚ αποτελεί ένα βήμα μπροστά για τον Μπάρναμπας, τόσο οικονομικά όσο και επαγγελματικά, επειδή η ομάδα έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές από δεκαπέντε χώρες που παίζουν σε κάθε θέση. Και μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ισχυρότερο από το ουγγρικό», είπε αρχικά ο Πάουνοχ, για να προσθέσει στη συνέχεια πως «μια σημαντική πτυχή αυτής της απόφασης του παίκτη είναι ότι η ΑΕΚ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και θα είναι μια κορυφαία ομάδα».