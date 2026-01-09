Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Κώστα Γαλανόπουλο να φωνάζει «παρών» εν όψει ΑΕΚ.

Ο 27χρονος χαφ προπονήθηκε για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα σε φουλ ρυθμούς και έτσι αύξησε τις πιθανότητές του να συμπεριληφθεί στην αποστολή του επερχόμενου ντέρμπι. Μία απόφαση που θα παρθεί αύριο από τον προπονητή, κρίνοντας την ετοιμότητα του παίκτη.

Από εκεί και πέρα, ο Γκάμπριελ Μισεουί ακολούθησε θεραπεία και δεν υπολογίζεται για το ματς της Κυριακής. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε και ο Βοριαζίδης, με τον Μεντίλ να συνεχίζει πρόγραμμα θεραπείας.

Η προετοιμασία του Άρη για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ θα ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου.

Οπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ: «Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Α.Ε.Κ. (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Σήμερα, Παρασκευή, το πρόγραμμα περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» (οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης).

Οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μιχάλης Βοριαζίδης συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ο Γκάμπριελ Μισεουί έκανε ατομικό και ο Χαμζά Μεντίλ θεραπεία».