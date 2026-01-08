Επιστροφές και απουσίες είχε η σημερινή προπόνηση του Άρη, με φόντο το ντέρμπι της Κυριακής (11/01) κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Πέδρο Άλβαρο ξεπέρασε το πρόβλημα με την γαστρεντερίτιδα, προπονήθηκε σήμερα και έτσι αυτόματα θέτει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα του επερχόμενου ματς.

Το νέο πρόβλημα για τον Μανόλο Χιμένεθ ακούει στο όνομα του Γκάμπριελ Μισεουί. Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός… κληρονόμησε ενοχλήσεις στο ισχίο από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και ακολούθησε θεραπεία, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολος.

Ερωτηματικό παραμένει και η διαθεσιμότητα του Κώστα Γαλανόπουλου, ο οποίος ναι με χθες πήρε κομμάτι του προγράμματος αλλά ακόμα δεν έχει μπει σε φουλ ρυθμούς.