Με ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσε το ΚΚΕ αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο Δένδια για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με τις αντιδράσεις των στρατιωτικών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αγγίζουν κόκκινο.

Το αγκάθι είναι η βαθμολογική εξέλιξη των υπαξιωματικών, με την αντιπαράθεση να κορυφώνεται με τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που ήγειραν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες απορρίφθηκαν – με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας να αντιλέγει ότι «είναι προδήλως υποβαλλόμενες για πολιτικούς λόγους». Μάλιστα, είπε ότι πρόκειται για μια «βελούδινη μετάβαση» στο νέο καθεστώς, με μεταβατικές διατάξεις και με άνεση χρόνου καθώς θεσπίζεται μια 20ετής περίοδος προσαρμογής και δύο τρόποι με τους οποίους οι υπαξιωματικοί μπορεί να γίνουν αξιωματικοί, «και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι ήλπιζαν όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις των ρυθμίσεων αυτών». Οπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας, «η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς, αλλά ότι διορθώνονται αδικίες εις βάρος και αξιωματικών και των ΕΠΟΠ, αυτό δεν πρέπει να αγνοείται», συμπλήρωσε.

Εντονη επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο αδιέξοδο» καθώς ανατρέπεται όλη η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναμένεται να καταψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση, θεωρεί ότι υποβαθμίζεται ο ιστορικός θεσμός των Μόνιμων Υπαξιωματικών και δημιουργούνται «στελέχη δύο ταχυτήτων χωρίς καμία προοπτική». «Το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στο σχέδιό σας για Ενοπλες Δυνάμεις με αναλώσιμα στελέχη, αντιτάσσει ένα πλέγμα ισχύος, με πυρήνα τον άνθρωπο και πολλαπλασιαστές τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κανένα πρόβλημα σε όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων δεν λύνεται», αντιθέτως εντάσσει στους πολεμικούς νατοϊκούς σχεδιασμούς.

«Αδειασμα» Δένδια σε Καιρίδη

Η συζήτηση επισκιάστηκε από το φραστικό επεισόδιο μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία του ζήτησε, ενώ βρισκόταν η ίδια στο βήμα, να μη μιλάει από το έδρανό του. Ο Καιρίδης αντέδρασε, με την Κωνσταντοπούλου να του λέει πως «εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες», κάτι που εξόργισε τον γαλάζιο βουλευτή που της είπε «άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου…». Η φράση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση Δένδια, ο οποίος παίρνοντας τον λόγο ζήτησε συγγνώμη από την Κωνσταντοπούλου εκ μέρους της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως «προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος…», με τον Καιρίδη να δηλώνει πως «δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός, ούτε του υπουργού, δουλίτσες δεν έκανα ποτέ».

Η «κόντρα» μεταφέρθηκε και στο καφενείο, με τον Καιρίδη να λέει στον Δένδια: «Τι είσαι, παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος», παραπέμποντας σε ανάλογο «άδειασμα» που είχε επιφυλάξει ως ΥΠΕΞ τότε ο Δένδιας στον πρώην βουλευτή της ΝΔ που είχε διαγραφεί. «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Τι εκφράσεις είναι αυτές;», του απάντησε ο υπουργός, προτρέποντάς τον: «Κάτσε, ησύχασε και σκέψου το». Ο «καβγάς» πάντως φαίνεται να έληξε, έστω και για «τα μάτια του κόσμου», με έναν… εναγκαλισμό μεταξύ τους στον διάδρομο της Βουλής.