Το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ανθρώπινο δυναμικό του, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι αλλαγές που προβλέπονται οδηγούν σε υψηλότερους μισθούς, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερες συντάξεις και εφάπαξ, καθώς και δικαιότερη αμοιβή για όσους υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης.

Όλοι οι υπαξιωματικοί, χωρίς καμία εξαίρεση, θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους εξέλιξη, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι υπαξιωματικός που υπηρετεί σε φρεγάτα, ο οποίος από 901 ευρώ καθαρές αποδοχές τον Μάιο του 2024 θα λαμβάνει 1.512 ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, δηλαδή αύξηση 67,8%.

Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή». Η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή αναμένεται το προσεχές διάστημα, προς συζήτηση και ψήφιση.

Αναλυτικά παραδείγματα αυξήσεων

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, τα ενδεικτικά παραδείγματα αφορούν υπαξιωματικούς από ΑΣΣΥ, με ετήσιες μεικτές αποδοχές για άγαμους χωρίς τέκνα και χωρίς επιδόματα κινδύνου ή Στόλου. Για ανθυπασπιστή από ΑΣΣΥ που αποφοίτησε το 2009, οι ετήσιες αποδοχές το 2026 με το ισχύον μισθολόγιο θα ήταν 21.140 ευρώ, ενώ με το νέο θα φτάνουν τα 24.209 ευρώ. Δηλαδή, θα λάβει περισσότερα από ό,τι θα ελάμβανε με το παλιό σύστημα μετά από τέσσερα έτη.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, το 2029 ο ίδιος θα είχε προαχθεί σε ανθυπολοχαγό με αποδοχές 23.220 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 26.557 ευρώ και θα έχει τον βαθμό του ανθυπασπιστή διοικήσεως. Με τη συμπλήρωση 35ετίας, η συνολική διαφορά υπέρ του ανέρχεται σε 101.746 ευρώ.

Για λοχαγό από ΑΣΣΥ που αποφοίτησε το 1999, οι ετήσιες αποδοχές το 2026 θα ανέρχονται σε 32.499 ευρώ, έναντι 28.740 ευρώ με το παλιό σύστημα. Το 2031, αν και θα παραμένει στον ίδιο βαθμό, θα λαμβάνει 38.997 ευρώ, καθώς η μισθολογική εξέλιξη αποσυνδέεται προσωρινά από τη διοικητική εξέλιξη. Η συνολική διαφορά με τη συμπλήρωση 35ετίας φτάνει τα 46.015 ευρώ.

Αντίστοιχα, λοχίας που θα αποφοιτήσει το 2025, με το ισχύον μισθολόγιο θα λάμβανε το 2026 ποσό 14.040 ευρώ, ενώ με το νέο θα εισπράττει 16.800 ευρώ. Το 2040, στον βαθμό του αρχιλοχία Α’ Τάξης, οι αποδοχές του θα φτάνουν τα 23.431 ευρώ, έναντι 20.340 ευρώ με το παλιό σύστημα. Συνολικά, έως το 2046 θα έχει λάβει 56.765 ευρώ περισσότερα.

Αναδρομική εφαρμογή

Η καταβολή των αποδοχών με βάση το νέο μισθολόγιο θα ξεκινήσει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» από τη Βουλή, με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025.