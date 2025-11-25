Έξι γυναίκες –τρεις στον Στρατό Ξηράς, δύο στο Πολεμικό Ναυτικό και μία στην Πολεμική Αεροπορία– εντάσσονται στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας μαζί με 30 άνδρες συναδέλφους τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα προγράμματα αυτά θεσπίστηκαν με πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας δίνουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε νέους και νέες να συνδυάσουν τη φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) με εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και αντίστοιχη αμοιβή.

Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, σε χρονικά διαστήματα που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν μισθολογική αποζημίωση, ασφαλιστική κάλυψη, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση για κύρια και επικουρική σύνταξη.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται η στρατιωτική ιδιότητα ως συντάξιμη υπηρεσία, ενώ δίνεται η δυνατότητα παράτασης της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα

Τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος και ξεκινά η υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία, διάρκειας ορισμένων ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Αξιοποίηση δεξιοτήτων και παροχές

Στόχος των προγραμμάτων είναι η αξιοποίηση των σπουδών και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατατάσσονται ως υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ) και λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το ήμισυ του μισθού ενός δοκίμου εφέδρου αξιωματικού (ΔΕΑ).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατατάσσονται με τον βαθμό του ΔΕΑ και αμείβονται με τον πλήρη μισθό του, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες κατατάσσονται επίσης ως ΔΕΑ με αντίστοιχες αποδοχές. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι συμμετέχοντες υπηρετούν τη θητεία τους ως έφεδροι ανθυπολοχαγοί, λαμβάνοντας τον μισθό που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτόν.